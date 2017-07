Paika on pandud klaasid, paekivisein kerkib vaikselt ning näitusemajal on katus paigas. 7.oktoober polegi enam nii kaugel. Jääkarukodu avamiseni on jäänud 79 päeva!

Jääkarude uue kodu ehitus toimub loomaaia hinnangul kavandatud tempos: rajatud on kõik veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikud, valmis on saamas betoneerimistööd välibasseinides ja veetöötluse tehnohoone maa-aluses osas, samuti vaateplatvormide pandustel.

Tallinna Loomaia kodulehekülje vahendusel saame teada, et heategevusprojekt "Jääkaru uus kodu" algas 2012. aastal koostöös Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga, kes asus loomaaia polaariumi ehitamiseks annetusi koguma, et maailmas ohustatud suurkiskjad ei peaks halbade elutingimuste pärast mujale kolima.