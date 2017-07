Mood suvitas nädalavahetusel taas Pärnus! Eesti paremad moe-, aksessuaaride ja ehtekunstnikud kogunesid pühapäeval, 16.juulil Pärnusse Pärnu südalinna Aia tänava rohelisele alleele, et laotada rahva ette oma aasta jooksul valminud moelooming – toimus selle suve esimene moeallee. Pärnu Moodi moeallee tähistab sel aastal viie aasta juubelit ning selle aasta moeteema on DesSert.



Viie tunni vältel said huvilised osa põnevatest moe-show'dest ning disainmoeturul pakutavatest hõrgutistest. Moelaval esitletud kollektsioonidele andis hõngu live-muusika. Moest jutustas klaveriklahvidel pianist ja improvisaator Farištamo Eller.





Pärnus toimus selle suve esimene moeallee (Meisi Volt)

Peale moekollektsioonide nägemise sai neid ka kuulata – Eesti Rahva Muuseumi ainulaadne vaibamuusikamängija „tõlkis“ moekunsti muusikasse.



Moekollektsioone kommenteeris Eesti Naise moetoimetaja, moeajakirjanik Anne Metsis.

Pärnus toimus selle suve esimene moeallee (Meisi Volt)

Lapsi rõõmustas Ranna Rantšo oma vahva loomapargiga. Olemise tegi mõnusaks koduköök ja jäätised.

Pärnus toimus selle suve esimene moeallee (Meisi Volt)

Moeturul astusid üles: Mammu Couture, KYLLIKE, Lillemantel, Wildwoman ehted, Raili Nõlvak, Marta Cycles, Tudu Lasteriided, Klikkklakk, Hurmur, Airi Luik, HE Design, Saima Priks, Mimi Disain, Elizabeth Boutique, Etnowerk Külluslikud Etnokudumid, Endla Disain, Nana Pipi, Ateljee Cherie, JK Club, Katariina Ehted, UNLA Design, Norna Design, Inga Radikainen, MySuzani, Suvesuss, Kadri Kruus, Design by Eneli, MyaMoon Jewelry, Pärlilugu, Edevuse Laat, Tulikey, NufNuf, Šikk, Magrada, Merike Varendi, Waltin.