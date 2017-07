Täiskasvanute meelelahutussaidi Pornhub avaldatud andmetest selgub, et inimesed on hakanud pornovaatamisele eelistama "Troonide mängu" vaatamist, mis ei tule üllatusena, kuna teatavasti on ka seal päris palju särtsakaid stseene.

"Troonide mängu" ülimalt oodatud seitsmes hooaeg sai avapaugu pühapäeval ning seda vaatas üle 16 miljoni televaataja. Kuigi see on seriaali jaoks suur edu, ei ole see hea uudis Pornhubile, kelle lehekülg kaotas palju vaatamisi. Seekord oli pornovaatajate langus 4,5 protsenti ning umbes sama palju on see olnud ka seriaali eelmiste hooaegade alguses, kirjutab Fox News.

Pornhubi asepresidendi Corey Price’i sõnul vaadataksegi vähem pornot suurte sündmuste ajal, olgu need siis ülekanded spordivõistlustest või muusikafestivalidelt. "Inimesed eelistavad vaadata sündmusi, mis toimuvad reaalajas. Ja kes saaks seda neile ette heita? Pornhub on ju olemas kogu aeg," sõnas ta.