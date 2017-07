USA-s vahistati taas ehtevargustega tuntuks saanud proua, 86aastane Doris Payne.

Dorise kuriteod ulatuvad juba 1950. aastatesse, vahendab BBC. Viimati vahistati naine Georgias Chamblees asuvas Walmarti kaubamajas, kust ta üritas varastada esemeid, mille väärtuseks oli 66 USA dollarit ehk ligi 60 eurot. Eakas daam vabastati kautsjoni vastu.

Naine kandis eelmise karistusega kaasa tulnud jalavõru, mille abil teda oli võimalik jälgida. Mitte kaua aega tagasi varastas naine Atlanta juveelikauplusest 2000 dollarit maksnud teemantkee. Karistuseks mõisteti talle koduarest ning määrati keeld siseneda ümbruskonna kauplustesse.

Kui varasemalt ihaldas naine vaid säravaid ehteid, siis viimasel korral näppas ta asju nii apteegist, kui ka elektroonika- ja toidupoest. Tema advokaat, Drew Fiding ütles kohaliku meediaga kõneldes, et hiljutine erineb teravalt varasemast mustrist. "Me ei räägi kõrgklassi ehetest. Me räägime sellest, mida 86aastane naine vajab elus püsimiseks."

Legendaarsest juveelivargast valmis ka 2013. aastal ka dokumentaalfilm, kus naine tunnistas, et ei kahetse tehtut. Doris Payne on senise elu jooksul varastanud ehteid kahe miljoni dollari väärtuses.