Marilyn Kerro postitas sotsiaalmeediasse nõuande, et iga inimene peaks vastutuse oma elu ja selle kulgemise eest enda kätte võtma. Kõik sõltub siiski eelkõige sinu enda valikutest...

"Kuidas sa kasutad elus aega, mis on meile kõigile üheselt antud? Raisata elus aega kritiseerimiseks ja võrdlemiseks teistega on naeruväärne. Tema on Tema, Sina oled Sina. Miskipärast ei armasta inimesed enam olla nemad ise. Oma sisemine mina on kadunud. Lihtne on põrmustada üle õla ja seljataga viibivaid," kirjutab Marilyn ja lisab: "Mulle meeldib alati siinkohal maintseda, lausega: Meil kõigil on elus samad võimalused, siis kui saabub iseseisvus. Mis sinu elu mõte on? Püüdlus, unistus, saavutus. Tugevaid ja tegusaid kiidan alati ja kummardan. Tehke järgi! Meil on elus sama aeg kõigil. Seisame kõik valiku ees elus. Nõrk jääb ringi jooksma ja oma kohta otsima, tugev leiab võimaluse paremaks eluks. Selline on elu. Meie endi valitud elu."

Kerro sõnul ei ole siin mingit abi võlujoogist: "Milllal küll saabub aeg, et inimene mõistaks,et võlujooki pole olemas, võluvits päris elus ei võlu. Ei võlu halba heaks, head halvaks. Ei muuda Sind paremaks inimeseks, ei tee Sind terveks, ei pane Sind armastama. Sina teed seda!!!! Ja kui sa selleks valmis pole, siis tammud sa siin ilmas edasi, ühe koha peal. Ja esitad aga järjekordse küsimuse, miks mu elu selline on ja ei muutu! Mul ei ole võluvitsa, küll aga on mul piisavalt jõudu, et olen paljusid teist suunanud õieti elus mõtlema! See on abi, mitte tuleviku lugemine, mida te hirmus elama hakkate! Muuda oma elu juba täna, ole see kes sa olla tahad ja tegutse. Vabandus on ettekääne, järelikult sa nii palju ei taha muutust, kui pidevalt põhjuseid leiad vabandusteks. Ela tänases, unistades homsest ja tegutsedes parema homse ja parema mina nimel!"