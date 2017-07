Joodik seisab bussis ukse ees ja takistab väljumist. Keegi reisijaist koputab talle õlale:

"Vabandage, kas te väljute?"

"Mis see teie asi on?" küsib joodik vastu.

"Kuidas pole minu asi? Mul on vaja väljuda."

"Aga mis see minu asi on?"