"Räägin algul sellest, mis toimub toiduga kehas ja treeninguga kehas. Kuidas toimib motivatsioon ning kuidas seda endale ka päriselus juurde saada. Pärast seda on võimalik sul end tooli peal mugavasti sättida või kui soovid, et oleks mõju eriliselt hea, võta kaasa joogamatt/lamamisalus ja pleed, et saaksid end põrandale pikali lasta.Kui suudad end grupihüpnoosis täiesti vabaks lasta, siis on võimalik selle abil kas vähendada emotsioonidest tingitud söömist vms probleeme, mis sul kaalu ei lase langetada või neist täiesti vabaneda. Üritus on vastunäidustatud rasedatele, psüühiliselt ebastabiilsetele ja südameprobleemidega inimestele," kirjutab Marissa.

Küll aga tuleb arvesse võtta seda, et hüpnoos võib esile tuua ka muid alateadvuses olevaid probleeme.



"Ka selle teraapia mõju ja tulemus sõltub sellest, kui palju sa ise oskad end lahti lasta ja lõdvestada ning kui palju sa isennast usaldad. Oled väga oodatud osalema ka sel juhul kui oled varasemalt minu grupiseanssidel osalenud," sõnab hüpnoosi alal diplomeeritud Marissa ehk Maris Saar.

"Hüpnoos ei ravi inimest sõrmenipsuga, see pole imerohi. Iga tervenemise ja progressi jaoks on tarvis teha koostööd ehk siis inimene on ise valmis vastu võtma täit vastutust iseenda elu ja oma valikute eest ja ei looda, et hüpnoos oleks imerohi, mis tema eest kõik ära teeks."