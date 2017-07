Hiljuti tulid avalikuks juhtumid hulgaliselt surnud mesilastest, mille põhjuseks peeti taimekaitsevahendi kasutamist mõnel lähedasel põllul.

Valdavalt leiavad taimekaitsevahendid rakendust põllumajanduses, kuid herbitsiide ehk soovimatute taimede hävitamise vahendeid kasutatakse ka maantee- ja raudteeservade korrashoiuks. Näiteks viimase nädala jooksul on seda umbrohu tõrjumiseks teinud raudteid haldav Edelaraudtee.

Statistika näitab, et aastatel 2011–2015 (möödunud aasta kohta andmed veel puuduvad) on taimekaitsevahendite kasutamine suurenenud üle 150 tonni (vt graafik), eelkõige on tõusujoonel kasvuregulaatorite ja seenhaiguste tõrje kasutus. Kokku kasutati 2015. aastal pea miljon kilogrammi ehk 964 tonni taimekaitsevahendeid.

