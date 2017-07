Šveitsi Alpides ilmusid sulavast liustikust nähtavale mehe ja naise surnukeha. Arvatakse, et need on talunikud, kes jäid kadunuks 75 aastat tagasi.

Marcelin ja Francine Dumoulin jäid 2600 meetri kõrgusel Alpides kadunuks 1942. aasta augustis, kui nad läksid lehmi talitama. Nad olid talunikud, kelle seitse last ei jätnud kunagi lootust neid uuesti leida. Kõige noorem tütar, kes praegu on 79aastane, ütles, et kavatseb korraldada vanematele väärilised matused, kirjutas BBC.

Politsei sõnul selguvad DNA-analüüsi tulemused mõne päeva pärast.

Surnukehad leidis suusatõstuki firma töötaja eelmisel nädalal Tsanfleuroni liustikul. Firma juht Bernhard Tschannen ütles, et töötaja leidis jääst seljakotid, plekkpurgid ja klaaspudeli, mehe ja naise jalatsid ning osa surnukehast. Valais’ politsei teatel viidi raamat, seljakott ja kell analüüsimiseks Lausanne’i kohtuekspertiisi. Tschanneni sõnul kukkusid mees ja naine tõenäoliselt liustikulõhesse. Nende rõivastus viitab, et see juhtus 70 või 80 aastat tagasi. "Surnukehad lebasid lähestikku. Need olid mees ja naine, kes kandsid Teise maailmasõja aegset rõivastust,“ rääkis Tschannen väljaandele Le Matin.