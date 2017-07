Iiri kohus andis politseile aega tõendite esitamiseks väidetavalt mõrva kavandamise kahtlusega vahi all oleva Imre Araka asjas, kes kinnitab, et politseil on probleeme mobiili SIM-kaardi avamisega.

Aprillis vahistati Iirimaal Hutchi ja Kinahani jõukude vahelise vaenutegevuse uurimise käigus kolm meest. ERRi teatel süüdistab kohus Arakat Põhja-Iirimaal James Gately mõrva kavandamises ajavahemikul 3.–4. aprillini.

"Kogu komplikatsioon on selles, et süüdistuse tähtsamad elemendid on kaks SIM-kaarti, mida mendid ei suuda avada," kirjutab Imre Arakas oma Facebooki lehel.