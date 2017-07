Edelaraudtee tahab tulla Elroni kõrvale Tallinna–Tartu liinile varem Peterburi sõitnud rongidega. See aitaks täita kasvavat nõudlust lisarongide järele, sest Elronil pole uusi ronge anda.

Teisipäeval Edelaraudtee juhiga kohtunud Tartu linnapea Urmas Klaas põhjendas raudtee atraktiivsuse kasvu sellega, et Ülemiste transpordikeskuse väljaehitamine muudab ülemineku ühelt transpordivahendilt teisele mugavaks ja kiireks, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kui investeeritakse järgmised summad raudtee liikumiskiiruse tõstmiseks, mis on plaanis lähimatel aastatel viia 135 kilomeetrini tunnis, siis jõuab Tartu raudteejaamast Ülemisteni ehk lennujaama tunni ja 45 minutiga," lisas Klaas.

Linnapea sõnul pöördus Edelaraudtee tema poole ning lubas lisaronge tuua juba kas või homme.

"Need on samad rongid, mis varem sõitsid Peterburi vahet, kuue vaguniga mahutavad need kuni 584 reisijat, lisaks on restoranvagun," ütles Pinsel, kelle hinnangul võivad nende rongide hoolduskulud olla ligi poole väiksemad Elroni omadest: "Tuleb teha liiklusgraafikud, selle alusel hooldused, aga ma arvan, et raha võib tulla sinnapoole kanti jah."