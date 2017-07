Kõike seda pakub riiklik alkoholiregister, mida peab veterinaar- ja toiduamet. Huvitav nimistu võib minna peagi hingusele, sest maaeluministeerium tahab registril stepsli seinast välja tõmmata. Sotsiaalministeeriumi arvates on see väga halb mõte. "Alkoholiregistris on kirjas ja kirjeldatud kõik alkohoolsed joogid, mida Eesti kauplustes leida võib," ütleb veterinaar- ja toiduameti (VTA) alkoholibüroo juhataja Vivika Eha. "Ka kõik viimasel ajal tekkinud väikesed pruulikojad peavad oma tooted registrisse kandma."

Registrisse kandmine ei tähenda ainult joogi nimetust, selle etanoolisisaldust ja päritolu, vaid peab kirjeldama, millistesse taaradesse ja kus on seda villitud ning veel palju muid andmeid. Tuleb lisada, et registris on ka jooke, mida Eesti poodidest ilmselt ei leia – näiteks jaapanikeelse etiketiga Viru Valge. Iga kande eest tuleb tasuda 10 eurot riigilõivu, see kehtib viis aastat ja pikendamine maksab 4 eurot. "VTA teeb turul olevate toodete üle pisteliselt järelevalvet, kontrollides märgistust ja tehes ka analüüse," selgitab Eha, et registris toimuval hoiab peremees ikka silma peal.

"Samuti kontrollitakse toodet kaebuste korral." Paneme kinni Hiljaaegu tegi maaeluministeerium ettepaneku, et alkoholiregistri võiks kinni panna. Peale raha kokkuhoiu olevat see ka oma aja ära elanud ja seal sisalduv informatsioon on leitav teistest registritest. "Näiteks majandustegevuse register, riigi toidu ja sööda käitlejate register, aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteem, maksumärkide infosüsteem, siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem," loetleb maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. "Ühtegi lõplikku otsust alkoholiregistri sulgemiseks tehtud ei ole," lisab Kand. "Maaeluministeeriumi analüüs näitab, et praeguseks on alkoholiregister kaotanud oma esialgse rolli ja selle nüüdseid ülesandeid on võimalik täita ka muul viisil." "Praegu on alkoholiregister esmane kontrollietapp ja järelevalve maht on seetõttu väiksem," selgitab Vivika Eha registri sulgemisega kaasnevaid võimalikke muutusi VTAs. "Registri kaotamisel kaob see esmane kontroll ära, koormus langeb üldisele järelevalvele ja kogu järelevalve süsteem tuleb ümber teha." Sotsiaalministeerium on teist meelt "Sotsiaalministeerium ei toeta registri kaotamist seni, kuni riiklike ülesannete täitmiseks vajalikud funktsioonid ei ole muul viisil tagatud," sõnab ministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Katrin Karolin. Ta lisab, et peamine on tagada joovastavate jookide nõuetele vastavus ja ohutus. Maaeluministeeriumile saadetud kirjas soovib sotsiaalministeerium kõige enam teada, kuidas politseinikud ja tolliametnikud saavad kontrollida alkoholi seaduslikkust ja reeglitele vastavust. Praegu on alkoholiregister selleks peamine allikas. Veel nimetab sotsiaalministeerium alkoholiregistri ennetavat iseloomu: "Kohustus esitada andmed toote erinevate aspektide kohta vähendab tõendatult riski, et käitleja jätab mõne tooteohutusega seotud aspekti arvestamata, kas siis hooletusest või muul põhjusel. Selline kohustus distsiplineerib käitlejaid, aitab ennetada teadmatusest või hooletusest tekkida võivaid vigu ning annab järelevalveorganile ka ülevaate turul toimuvast." Hoiatava näitena toob sotsiaalministeerium viis aastat tagasi Tšehhis aset leidnud tragöödia, kus tapvat metanooli leidus joogikraamis, mida müüdi seaduslikes kauplustes. Uurimine tõi ühe põhjusena välja nõrga riikliku järelevalve. Vivika Eha sõnul ei pea VTA arvet selle üle, kes ja kui palju registrit kasutab. "VTA kontrollib registri andmete alusel, kas Eestis müügil olev alkohoolne jook vastab esitatud andmetele, see tähendab, kas toode on turul legaalselt," ütleb Eha. "Samuti kasutab registri andmeid maksu- ja tolliamet kinnipeetud alkoholi legaalsuse kontrollimiseks ning kange alkoholi maksumärgistamisel." "Alkoholiregistri andmeid kasutavad praegu erinevad riigiasutused ja seda peamiselt alkoholi käitlemisega seotud järelevalveks," kordab Taavi Kand. "Peamine kasutaja on VTA, vähemal määral näiteks maksu- ja tolliamet, tarbijakaitseamet, politsei- ja piirivalveamet."