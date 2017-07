Pere ei mõista, kuidas sai nende noor terve koer lennu ajal surra.

"Kuidas saab nii olla, et lennufirma lihtsalt ütleb, et nüüd on kõik – koer on surnud. Ja me isegi ei tea, mis juhtus ja kellelt rohkem infot saada!" ei mõista Lufthansaga Dubaist Eestisse koju teel olnud Philip Verzun. Rõõmsast kojunaasmisest sai aga kurb ja šokeeriv lennureis.

"Istusin Frankfurdi lennujaamas. Kaks ja pool tundi oli Tallinna lennuni, kui järsku hüüti minu nime kõlarist. Läksin infoleti juurde ja mulle öeldi: "Teie koer suri ära, meil on väga kahju. Ta kremeeritakse ja kui soovite, saadame teile tuha. Head päeva!" räägib seitsmekordne Eesti meister squash’is Philip Verzun, et oli seepeale nii endast väljas, et öeldu ei jõudnud talle täiel määral kohalegi. Seda enam, et ta oli ju alles veidi aega tagasi käinud Lufthansa infoletist küsimas, kas tema koeraga on kõik korras, ja saanud jaatava vastuse.

Mitte keegi ei selgitanud, mida ta nüüd edasi peab tegema; kas, millal ja kust ta koera kätte saab, turgutamiseks klaasikese vee ulatamisest rääkimata. Seda, et ta lemmiklooma isegi enam viimast korda näha ei saa, ta siis veel ei teadnud.