See unikaalsus tähendab üldjuhul seda, et remontija on olnud värvipime ja kokku sobitanud värve, mille peale ei tuleks isegi püksi tegev imik. Rääkimata lakke sobimatutest lühtritest ja muust bling-blingist, mis ei sobiks isegi vene uusrikka datšasse.

Teleajakirjanik Imre Kaas otsib juba tükimat aega omale maakodu. Otsingute käigus on ta kinnisvaraportaalides täheldanud tema sõnul poolnaljakaid kuulutusi, mida ta on oma Facebooki lehel humoorika teravusega kommenteerinud. Toome lugejateni Imre Kaasi tähelepanekuid kinnisvarakuulutustest. Koduotsijad, kas tuleb tuttav ette?

Liida eelmisele kirjeldusele hapet söönud narkari nägemused ja meenuta multifilmi "Klaasikillumäng".

Korter läbi kahe korruse

Ärge laske end petta! Seda tuleb lugeda nii: "korter on (osaliselt) ehitatud keldrisse". See tähendab niiskust, laealuseid laskeavasid, mida nimetatakse akendeks, ja pidevat probleemi, et sitt ei taha peldikupotist alla minna.

Hubane kodu heas asukohas

Jõle ja kitsas paneelmaja korter, mille ukse ees on ühistranspordi peatus, kus röögitakse, kakeldakse, käiakse vastu välisust urineerimas ja üldse võib koju tulles vastu nina saada.

Maitsekas korter

Keegi on vaadanud 15 aastat vanu koduajakirju ning proovinud seda oma käega järele aimata. Loomulikult see ei õnnestunud.

Kujunda korter oma maitse järgi

Oskamatult ja toore jõuga karkassini puhtaks kisutud korter, mille planeering on nii loll, et ükski arhitekt ei suuda sinna eluks vajalikke ruume korraga ära mahutada. Sisekujundaja õudusunenägu.

Paku oma hind!

See on nii jabur korter, et sellele ei suuda hinda panna isegi elatanud kinnisvaramaakler.

Hea pakkumine!

Hahahaa. Mis te peate inimesi lolliks või? Kui see on hea pakkumine, siis olen mina Rooma paavst. Ärge laske end tillist tõmmata!

Koos sisustusega

Korter on täis mööblitükke, mida ei tahtnud isegi eelmise omaniku sugulased.

Suurepärase planeeringuga korter!

Pikemate jalgadega mees peldikusse istuma ei mahu või on dušš ehitatud peldikupoti kohale.

Huvitav planeering

Tõesti väga huvitav. Kes selle peale tuli? Isegi nõukogude ajal ei osatud millegi sellise peale tulla.

Iseloomuga kodu

Mäletate ennast nii umbes kolmeaastasena? Siis kui hakkasite esimest korda jonnima ja vanematelt mingeid häid asju välja pressima? See kodu saab olema teile samasugune peavalu.

Skandinaavia stiil!

Remondimehel oli vaid valget värvi.

Hea objekt investeeringuks!

Täiesti perspektiivitu korter, mis asub pooltühjas, läbilaskva katuse ja läbimädanenud palkidega majas, mida pole mõtet renoveerida. Maha lammutada seda maja kah ei tohi, sest muinsuskaitsjad ei luba.

Kesklinna lähedal!

Kui võtta teleskoop ja see kesklinna poole suunata, siis on ehk isegi aimata, et seal kusagil kõrguvad Olümpia hotell, kaksiktornid ja Niguliste kirikutorn.

Uus hind!

Tegelikult on vana hind, aga alati võib ju juurde kirjutada, et see on uus hind. See pole ju kuritegu! Hakkab vähemalt silma ja toob ehk paar uut klikki.

Lihvimata teemant

Muinasjuttu inetust pardipojast olete kuulnud? See oli lihtsalt muinasjutt!

Koht, kus inspiratsioonil on vabad käed!

Mida see üldse tähendab?

Korter koos panipaigaga