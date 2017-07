Artikli autor on juba aastaid superstaari intiimelu saladusi paljastanud ajakirjanik Jim DeRogatis. Tema allikate seas on kolm paari vanemaid, kes enda sõnul polnud oma tütart kuude viisi näinud. Ahastuses emad-isad väidavad, et nende tütardest on saanud Kelly seksiorjad, kelle elu käib laulja taktikepi järgi. Kelly otsustab, mida noored naised söövad ja seljas kannavad, millal söövad ja vannis käivad. Tunnistajate sõnul on staar andnud oma ohvritele telefonid, millega saab üksnes temaga kontakti. Tal on kombeks nende seksuaalvahekordi filmida. Kui haaremi liikmed on söandanud teiste meestega kõnelda, saavad nad peksa.

Kas nüüd on viimaks saabunud R. Kelly Cosby-hetk, küsib USA klantsajakiri Vanity Fair, viidates armastatud telekoomikut Bill Cosbyt tabanud seksuaalsüüdistuste rahele, mille survel ta pärast aastatepikkust naiste kuritarvitamist viimaks häbistatuna kohtu ette toodi. Ka megahitist “I Believe I Can Fly” tuntud R. Kellyt on aastaid süüdistatud alaealiste neidude seksuaalses kuritarvitamises, kuid kõik katsed teda kohtu kaudu trellide taha saata on liiva jooksnud. Kuid nüüd avaldas veebiväljaanne BuzzFeed sensatsioonilise artikli, mille väitel hoiab laulja noori naisi oma kodulinnades Atlantas ja Chicagos vastu nende tahtmist luku taga ning pruugib neid seksiorjadena. Ohvreid olevat kuus. Mõne naise ema-isa võrdleb olukorda usulahuga.

Abielu 15aastase lauljatariga. Seksisuhe 15aastase neiu ja tolle 14aastase sõbratariga. Seksivideo, kus ta urineerib 14aastase tüdruku suhu. Kõigi aegade edukamaid R&B-artiste R. Kelly (50) on aastate jooksul tõrjunud mitmeid süüdistusi seksuaalvahekorras alaealistega ning lasteporno valmistamises. Nüüd lahvatas uus skandaal: ahastuses emad-isad väidavad, et R&B-täht hoiab nende tütreid seksiorjadena.

Kõik kõnealused naised on täisealised. Emad-isad väitsid, et Kelly on nende tütred oma võimu alla haaranud ning kontrollib nende tegemisi. Ajakirjanik DeRogatis rääkis internetiväljaandele Slate, et Georgia osariigist pärit ema-isa olid talle helistanud novembri algul.

“Selleks ajaks olid nad näinud ränka vaeva, et nende tütar tuleks koju, kust ta oli kadunud. Nad teadsid mu selleteemalisi uurimusi aastast 2000 ja läksid politseinike juurde – ülikoolilinnaku ja Duluthi eeslinna piirkonna politseisse Georgias, kus Kelly elamist üürib. Nad olid käinud juristide jutul ja polnud kordagi abi saanud, ja pöördusid ajakirjanduse poole viimases hädas. Täpselt sama lugu oli Florida ema-isaga.”

Võimude hinnangul on väidetavad ohvrid täisealised ning võivad harrastada sellist seksuaalelu, nagu hing ihaldab. Noored naised olevat vandunud, et neid ei hoita vastu tahtmist kinni. Ent ahastuses vanemad on veendunud, et Kelly peab nende tütreid seksiorjadena.

Kolm R. Kelly kaaskonna endist liiget rääkisid DeRogatisele, et lauljal on kombeks teha ajupesu naistele, kes on lootnud temalt abi lauljakarjääri ülesehitamisel. Nende sõnul elab staarile kuuluvates eluasemetes ühesugustes tingimustes kuus naist. Kes laulja kehtestatud reegleid rikub, saab sõimata või füüsiliselt karistada. Kuid mõni tund pärast BuzzFeedi artikli ilmumist avaldas veebikülg TMZ.com video, kus võttis sõna üks kõnealustest naisest, 21aastane Joycelyn Savage. “Olen oma eluga rahul,” kinnitas Joycelyn. “Mulle pole ajupesu tehtud.”

Pääses lastepornosüüdistusest puhta nahaga

R. Kelly karjäär on seni vaatamata arvukatele süüdistustele seksuaalses väärkohtlemises raugematult õitsenud. Ta onüks maailma edukamaid R&B-artiste, kelle plaate on müüdud üle 40 miljoni eksemplari. 1994. aastal abiellus ta oma protežee, 15aastase lauljatari Aaliyah’ga, kuid neiu ema-isa lasid abielu järgmise aasta veebruaris tühistada. Abielutunnistusel oli lauljatar valetatud 18aastaseks. Kelly oli ühtlasi Aaliyah’ 1994. aasta debüütplaadi produtsent. Albumi pealkiri oli kõnekas: “Age Ain’t Nothing but a Number” – “Vanus on vaid number”. Paljutõotav laulja ja näitleja Aaliyah hukkus 2001. aastal lennuõnnetuses.

2002. aastal saatis keegi Chicago Sun-Timesi toonasele muusikakriitikule Jim DeRogatisele 26minutilise seksivideo, kus Kellyga oli vahekorras 14aastase tüdrukuga ja urineeris talle suhu. Hiljem sai laulja ametliku süüdistuse mitmes lasteporno valmistamise episoodis, ent kui kurikuulus juhtum 2008. aastal viimaks kohtu ette jõudis, ei leidnud Chicago vandekohus Kellyl süüd.

Varsti pärast seda, kui DeRogatis oli video saanud, otsis Florida osariigi politsei staari sealse elamise läbi ja leidis digitaalfotoaparaadist 12 fotot, kus Kelly oli seksuaalvahekorras alaealisega. Staar vahistati 2003. aastal, kuid süüdistusest loobuti järgmisel aastal, kui kohtunik otsustas, et fotod hangiti ebaseaduslikult. Ühe advokaadi väitel oli juba enne seda esitatud Kelly vastu mitu sarnast kohtuasja, mille staar vargsi kohtuväliselt kinni mätsis. Laulja jätkas vaatamata skandaalidele tuuritamist, albumite avaldamist ning koostööd selliste megatähtedega nagu Mariah Carey ja Lady Gaga. Kas nüüd on tema tund tulnud, küsib Vanity Fair.

Advokaat: see kõik on laim!

Kelly advokaat Linda Mensch maalib oma avalduses pildi armastavast ja hoolivast mehest. “Võime vaid imestada, miks üritavad inimesed, nui neljaks, laimata suurepärast artisti, kes armastab oma fänne, töötab 24 tundi ööpäevas ja hoolitseb kõigi inimeste eest oma elus,” kirjutas Mensch BuzzFeedile. “Huvitav, et aastaid tagasi kummutatud lood ja pajatused ilmuvad jälle välja, kui hr Kelly siht on peatada vägivald, panna relvad käest ning elada rahus ja armastuses. Küllap on see kuulsuse hind. Hr Kelly väärib isiklikku elu, nagu me kõik. Palun pidage sellest lugu.”