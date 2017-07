Kuid aina enam staare on hakanud avalikkusega jagama kogemusi soopõhisest diskrimineerimisest, lootuses, et ehk muutub vanamoeline suhtumine naistesse ning maailm muutub võrdõiguslikumaks.

“Troonide mängu” staar Lena Headey tunnistas hiljuti, et peab pidevalt end kordama, et võtteplatsil tegutsevad mehed teda kuulaks. Tema meeskolleegid peavad aga midagi mainima vaid korra ning neid võetakse kuulda.

Lisaks meenutas Headey kohutavat castingut, mille ajal tunnistas üks režissööridest, et mehed arutavad pärast katseid, milliste näitlejannadega nad vahekorras tahaks olla.

2. Thandie Newton: “Üks režissöör pani kaamera mu seeliku alla”

Thande Newton (Reuters / Scanpix)

“Westworldi” staar Thandie Newton jagas enda seksuaalse ärakasutamise lugu, mis juhtus ühel castingul, kui ta veel nooruke näitleja oli.

“Režissöör filmis kaameraga mu seelikualust ja palus mul mu rindu puudutada ning mõelda sellest mehest, kellega ma stseenis armatsema pidanuks,” rääkis ta. “Ma mõtlesin, et okei, see on veidi veider, kuid ruumis oli ka naissoost castingujuhataja ning ma olin ka varasemalt imelikke asju tegema pidanud, seega ma tegin seda.”

Aastaid hiljem, Cannes’i filmifestivalil, tuli ta juurde seesama režissöör, olles end korralikult purju joonud, ning tunnistas, et ta oli antud salvestust jaganud oma sõpradega. “Tuli välja, et see režissöör oli castingu salvestust näidanud oma sõpradele pärast pokkerimängu. Ja nad kõik masturbeerisid seda vaadates,” rääkis Newton.

Newton ütles, et inimesed ei julge rääkida, sest kardavad rollidest ilma jääda, kuid ta lisab:

"Kui kas või üks inimene seda loeb ja tänu sellele pääseb ta sellest, et mingi režissöör neid ära kasutab, siis selle inimeseni ma jõuda tahangi."

3. Zoe Saldana: “Ma palkasin sind ainult selleks, et sa näeksid hea välja aluspesus relva hoides”

Zoe Saldana (Reuters / Scanpix)

Filmi “Avatar” näitlejanna Zoe Saldana meenutas, kuidas üks režissöör teda vaikima tahtis panna, öeldes, et ta palkas naise vaid selleks, et ta näeks hea välja aluspesus relva hoides.

Kui osatäitjate käest küsiti filmi kohta ideid, rääkis Saldana oma mõtetest, mille peale režissöör talle käratas: “ära ole selline keeruline nõid!”.

“Ma mõtlesin, et, vau, see on tõsi, selliseid asju tõesti juhtub,” rääkis Saldana kogetust.

4. Jessica Chastain: kas sa just katsusid mu tagumikku?

Jessica Chastain (Reuters / Scanpix)

Jessica Chastain on kogenud ning edukas näitlejanna, kes ei tolereeri enam seksismi kaasnäitlejate poolt. Kuid ka temal on nooremana olnud seksuaalse ahistamise kogemus.

“Ma ei nimeta nimesid, kuid ma olen olnud filmis, kus keegi väga tähtis…Ma kõndisin mööda koridori ja ta lõi mu tagumiku peale laksu,” rääkis staar Telegraphile.

“Ma keerasin ringi ja küsisin, “Kas sa just katsusid mu tagumikku?” ja olin väga endast väljas. Kuid tema arvates oli kõik täiesti normaalne.”

5. Emmy Rossum: "Režissöör soovib, et sa tuleksid ta kabinetti. Bikiinides."

Emmy Rossum (Reuters / Scanpix)

Näitlejanna Emmy Rossum rääkis, et üks režissöör pakkus talle rolli filmis, kuid ainult sellel tingimusel, kui ta tema kabinetti vaid bikiine kandes läheks.

“Mu esindaja helistas mulle ja ütles, et tal on häbi seda kõnet teha, kuid on üks suur film ning mulle pakutakse selles rolli. Kuid režissöör soovib, et ma läheksin ta juurde bikiinides. Filmi jaoks katseid ei ole. See on kõik mis sa tegema pead,” rääkis ta.

Rossum usub, et režissöör tahtis teda bikiinides näha, et teada, “kas ta on nüüd paksuks läinud”.

“Sellel momendil ma mõtlesin, et kui hea see roll siis on? Sekundiks ma mõtlesin, et kas ma teeksin seda. Ma palusin käsikirja, et ehk on mu karakter filmis bikiindes.”

Kuid tuli välja, et filmis ei olnud bikiini- ega alastistseene.

Rossum lisas režissööri järgi tehes: “Me väga armastame su tööd, aga me tahame lihtsalt näha kui prink su perse on…”.

“Kas te teete nalja? Enda arvates olen ma ikkagi näitleja, mitte modell!” sõnas ta.

6. Zoe Kazan: “Võtetel on väga palju seksuaalset ahistamist.”

Zoe Kazan (Reuters / Scanpix)

Näitlejanna Zoe Kazan tunnistas hiljuti, et seksuaalne ahistamine on olnud filmivõtetel suureks probleemiks.

Kazani sõnul on murekohaks see, et selle probleemiga ei ole kuhugi pöörduda ning kui sellest kellelegi rääkida, jääb naistele külge märk sellest, et nad on raske iseloomuga.

Kazani sõnul on temalt palutud filmikatsetel teha “oraalseksi silmi” ning režissööriga flirtida.

“Ükskord küsis režissöör mu käest kas ma neelan või sülitan. Tööl. Ta ütles, et oh, see on nali. Aga samas maksis ta mulle palka ja vaatas monitoridelt, kuidas ma oma kaasstaariga suudlen. Seega, kui ta ütles mulle, et ma näen hea välja, kõlas see teisiti,” rääkis ta.

“Asi on ajaga paranenud. Ma usun, et seetõttu, et ma tean paremini, kuidas seda vältida. Aga see paneb sind tundma süüdlaslikult ja halvasti, nagu see oleks su süü - et sa annad sellele inimesele signaali, et sind võib nii kohelda.”

7. Emma Stone: olen palunud oma meeskolleegidel vähem palka küsida, et ma saaks võrdsemat palka

Emma Stone (Reuters / Scanpix)

Oscaritega pärjatud näitlejanna Emma Stone on saanud palka puudutavates küsimustes oma meeskolleegidelt tuge. Olenemata sellest, et Stone on üks enim hinnas näitlejannasid Hollywoodis, ei ole ta palgalõhele immuunne.

“Oma karjääri vältel olen ma pidanud oma meeskolleegidelt paluma, et nad madalamat palka küsiks, selleks, et ma saaks nendega võrdsemat palka. See on miski, mida nad minu jaoks teevad, sest see tundub õige ja õiglane,” rääkis ta Out magazine’ile.

“See on miski, millest palju ei räägita - selleks, et saada võrdväärset palka, on vaja inimestel isetult öelda: nii on õiglane. Kui mu meeskolleeg, kes saab kõrgemat palka, usub, et me oleme võrdsed ja laseb oma palka alandada, et me oleks võrdsemad, muudab see mu hinda tulevikus ja see muudab mu elu,” sõnas ta.

8. Mila Kunis: “Sa ei tööta selles linnas enam kunagi”

Mila Kunis (Reuters / Scanpix)

Mila Kunis pidi produtsendile vastu astuma, kuna temalt paluti poolalasti filmi reklaamimiseks poseerida, millega ta nõus ei olnud.

Talle öeldi, et kui ta ei tee, mida nad tahavad, tõmmatakse ta karjäärile kriips peale. Talle öeldi, et “ta ei tööta siin linnas enam kunagi”.

See inspireeris Kunist kirjutama soolise ebavõrdsuse teemal essee, milles ta innustas teisi sellele vastu astuma.