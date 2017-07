„Kaarepere raudteejaamast läheb Palamusele väga ilus ja uhke sirge tee, kord mäest üles, siis mäest alla, mida on kirjeldanud oma Tootsi-lugude sarjas ka Oskar Luts. Palamusele jõudmiseks tuleks kindlasti valida Kaarepere-Palamuse tee,“ soovitab Palamusel sündinud ning seal esimesed kaks ja pool aastat elanud luuletaja ja tõlkija Peep Ilmet.

Palamuse apteek. (ALDO LUUD)

Proviisori pojana on sündinud Palamuse apteegis. „Täpsemalt teisel korrusel Palamuse paisjärve pooleses toakeses, selles toas on suur valge kahhelahi. Praegu asub apteegis ka Palamuse avatud noortekeskus. Kindlasti tuleks aga sisse astuda apteeki, sest ilmselt on see Eesti maa-apteekidest kõige kuulsam. Apteegis on vähemalt üks riiul täpsele selline, nagu ta oli vanas apteegis ja kus tänapäevani on müügil eriline tinktuur – punsli õli, mis laiemalt on tuntud filmist „Suvi“, kus apteeker pakub seda Tootsile südamepöörituse vastu. Palamusega ongi see lugu, et seal on lootusetult on läinud segamini tegelikkus ja kirjandus, sest Lutsu teostes on Palamusest saanud teatavasti Paunvere.“