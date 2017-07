Täna kella 19.20 ajal märkas politsei jalgsipatrull Valli tänaval Viru McDonaldsi läheduses kahtlast kohvrit, mida saadeti kontrollima demineerimisrühm.

Kohapeal viibiva Delfi reporteri sõnul on eseme näol tegu kohvriga ja lisaks demineerijatele on kohal ka kiirabi. Ümbruskond on lintidega piiratud.

Kahtlane kohver Tallinnas Valli tänaval andis põhjust pommikahtluseks. (Robin Roots)

Pealtnägija sõnul paluti kella 19.30 ajal inimestel kiirtoidukohast väljuda.