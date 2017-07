Tänavune kehv suvi on tinginud olukorra, kus viimase hetke reise praktiliselt ei eksisteeri ning kõik tšarterlennud, mis otse Tallinnast lähevad, on välja müüdud. Reisifirmade statistika näitab, et jahedad suveilmad suurendavad reiside müüki soojema kliimaga sihtkohtadesse ning koduvabariigis aset leidvatele kultuuriüritustele.

Kui paljusid inimesi on nukker ilm sundinud kodutolmu jalgadelt pühkima ning otsima sooja tröösti välismaalt või saunakeskustest ja kümblatest, mis teeb turismiharule rõõmu. Suur osa on ilmaga leppinud.

Ka ilmamehed soovitavad suvepuhkuseks siit jalga lasta, sest eriti soojemaks kuni sügiseni ei lähegi. Tartu ülikooli füüsika instituudi õhusaaste modelleerimise vanemteadur Marko Kaasik räägib, et vihmane suvi jätkub, ja kuna päikesepaistet on vähevõitu, siis on juuli ka tavalisest veidi jahedam. August on tavaline või veidi jahedam, normaalse sajuhulgaga aasta sajuseim kuu. September tõotab kujuneda üsnagi tavapäraseks nii sajuhulgalt kui ka soojuselt.

„Lõunamaist palavust ei tule, maksimaalsed temperatuurid võivad veidi üle 25 kraadi ulatuda, juuli lõpp ongi Eesti sisemaal kõige soojem aeg. Mere ääres on selleks augusti esimene nädal," ütleb Kaasik.

Jäätist jagub!

Mõlemad jäätisetootjad usuvad tänase seisuga, et suudavad oma suvised müügiplaanid täita. AS Balbiino turundusdirektor Enel Kolk jahedat suve ei kiru, kuid ütleb, et suvesoe ning rannailmad andnuks ilmselt veelgi paremad müügitulemused.

"Tundub, et suvi on siiski inimestel südames ning kuigi ilm mängib vingerpussi ja keskmised temperatuurid nii mais kui juunis on sel aastal mitme kraadi võrra madalamad olnud, kui eelmisel aastal, siis jäätiseid on Eesti jäätisesõbrad ostnud rohkemgi kui eelmisel aastal," märgib Kolk.

Ka konkurendi Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimees Aivar Aus tõdeb, et jäätiseäris on päike on parim müügimees. "Premia jäätisemüük on läinud üpris hästi, tänavu esimesel poolaastal oleme saavutanud paremad majandustulemused kui mullu samal ajal."

Suvetoodete müük läheb hästi

Suured lihatootjad ei lase end suveilma kapriisidest mõjutada, väikesed aga peavad riskima uude toodetega, tunnistab Rannarootsi Lihatööstuse AS turundusjuht Ingrid Prinsthal. „Eestlased armastavad suvel iga ilmaga grillida ning leiavad selleks alati võimaluse, ilmast olenemata," ütleb ta.

Kolmekümne aasta juubelit pidava väikese Linnamäe lihatööstuse juhatuse liige Tarmo Küla ütleb, et 2017 aasta suvi on olnud ootuspärane ja ei saa parimat müügimeest päikest küll hukka mõista.

"Loomulikult grillitakse ja tšillitakse oluliselt vähem, aga kasumi kukkumine on hetkel märgatav just mitte tänu müügimahtude langusele, vaid tooraine ja teenuste hindade tõusule, mis on olnud selle aasta esimeses pooles ca 5-10%. Eks aktsiisitõusud ja maksumuudatused annavad oma osa toodete hinnatõusuks," sõnab Küla.

Mitmeid lihatoodete marke enda alla koondava Atria Eesti AS tegevdirektor Olle Horm räägib, et inimesed on ranna külastused asendanud grillimisega: „Kui otseselt ei saja, siis liha küpsetamiseks on välistemperatuur igati piisav.“

Õlle läbimüügi päästis aktsiisitõus?

A.Le Coqi turundusjuht Katrin Vernik räägib, et sel suvel on siiani läinud väga hästi, kuna seoses 01. juulist tõusnud aktsiisiga on tooteid hulgaliselt ette ostetud. "Ilmastiku mõju näeme vee ja karastusjoogi müüginumbrites, kuid tervikuna on ettevõttel hästi läinud."

Eesti teise suure õlletehase Saku juhatuse liige Jaan Härms sõnab samuti, et tänavune suvi on Eestis eriline mitte jaheda ilma, vaid eelkõige juulis toimunud hüppelise hinnatõusu pärast.