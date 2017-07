Idaho kala- ja metsavarude osakonnas peljatakse, et kiskja tuleb ka kolmandat korda tagasi. Turistidel on juba keelatud piirkonnas ööbimine. Lisaks on metsa üles pandud püünised.

Must karu ehk baribal on Põhja-Ameerikas enim levinud karuliik. Täiskasvanud isasloom on 1,4-2 meetrit pikk ja kaalub kuni 360 kilogrammi. Need karud on väga uudishimulikud ja ründavad inimesi väga harva.