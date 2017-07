Selleks, et vältida pealinnastumist, on valitsusel plaanis 2019 aasta alguseks viia ligi tuhat avaliku sektori töökohta Tallinnast välja. Kui mai lõpuks esitasid riigiametid ja- asutused oma ettekujutuse sellest, mis moel see võimalik oleks, siis nüüdseks on pilt juba selgem.

“See protsess on päris hästi käima läinud. Kui kogu aeg on kritiseeritud, et tehakse paberil ja konkreetseid ettepanekuid ei ole, siis võib öelda, et seal üle 600 töökoha suhtes on konkreetsed ettepanekud ministeeriumitel olemas, need konkreetsed riigiasutused otsivad ka inimesi juba tööle, kuulutavad välja konkursse, osad ministeeriumid otsivad ka asukohti ehk ruume,” rääkis regionaalhaldusminister Jaak Aab, kelle arust on üheks probleemseks piirkonnaks Ida-Virumaa, kuhu liigub Tallinnast ligi 70 töökohta.

Narva linnapea Tarmo Tammiste kommenteeris, et temale on elu näidanud, et jutt riigiasutuste Narva toomisest ongi tavaliselt jutuks jäänud.

