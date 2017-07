Kivikalme teisaldamise eest PRIA-lt karistada saanud põllumees pöördus kaebusega Tartu Halduskohtusse. Kohus pidas vajalikuks taotleda Euroopa Kohtult eelotsust.

Kaebaja taotles 2016. aastal ühtset pindalatoetust ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust. PRIA vähendas makstavat toetust karistusmeetmena kolme protsendi võrra, kuna asus seisukohale, et kaebaja on rikkunud põllumajandusministri määruse "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ tingimusi. Viimased näevad muuhulgas ette, et põllumajandusmaal tuleb säilitada kinnismälestis (matusepaik, muistne põld, lohukivi, kultusekoht vms). Kõnealuse põllu servas asunud kivikalme oli 20 aastat tagasi kinnismälestiseks tunnistatud, kuid kohapealse kontrolli käigus tuvastas PRIA, et kivikalme oli teisaldatud, edastas I ja II kohtuastme avalike suhete teenistuse juht Janar Filippov.

Tuvastanud kivikalme säilitamise kohustuse rikkumise järeldas PRIA, et kaebaja ei ole hoidnud maad heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis ning kohaldas kaebaja suhtes halduskaristust, vähendades kaebajale väljamakstavat toetust 3 protsenti. Seda vaatamata sellele, et kaebaja sõnul oli kivikalme looduses märgistamata ja see ei asunud põllumajandusmaal, vaid põllumassiivi servas.