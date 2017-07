Oled kunagi mõelnud - või on keegi teine sulle öelnud - et sa pole päevade ajal päris sama kiire mõtlemisega kui muidu? Tegelikult ei maksa sul seda uskuda, sest tõestust sellele, et naine menstruatsiooni ajal vaimselt kuidagi vähem võimekas oleks, õieti pole.

Dr Brigitte Leeners, günekoloog Zürichi ülikooli haiglast, räägib terviselehele Health.com, et paljud patsiendid on talle kurtnud, et peavad ennast päevade aegsel perioodil rumalamaks. Dr Leeners oli sellise jutu peale skeptiline. Kuigi on erinevaid väikesi uuringuid, mis kas toetavad või lükkavad ümber nn päevadeaegse rumaluse teooriat, siis ta rõhutab, et uuringute piiratus ning ka läbiviijate isiklikud eelarvamused ei anna põhjust neid uurimusi kuigi tõsiselt võtta.

Niisiis otsustas Dr Leeners oma tiimiga läbi viia uue, senistest palju mahukama uuringu. Kahe kuu (ehk kahe menstruatsioonitsükli) jooksul uuris ta 88 naist. Töö käigus uuriti naiste östrogeeni, testosterooni ja progesterooni taset tsükli eri faasides ning katsealustel paluti täita erinevaid ülesandeid.

Dr Leeners ei leidnud seoseid naiste hormoonitaseme ja vaimse võimekuse vahel. Päevad ei mõjutanud naiste mälu, keskendumisvõimet ega kognitiivseid võimeid. Kuigi paaril naisel oli esimesel kuul pisut madalamad tulemused, siis teisel kuul need ei kordunud, seega ei saa järeldada, et need naised oleksidki päevade ajal alati kuidagi vähem intelligentsed.

Dr Leeners ei ole antud teemaga veel lõpetanud ning kavatseb ette võtta ulatuslikuma uurimistöö. Hetkel uuris ta vaid hormoonide mõju, kuid usub, et hoopis teine asi on valud, krambid, vooluse tugevus ja muud faktorid, mis võivad naist küll mitte rumalaks teha, kuid mõjutada keskendumis- ja tähelepanuvõimet.