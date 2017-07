Kas valitsuse otsus jätta Lelle-Pärnu raudteelõik remondiks vajalikust rahast ilma on mõistlik või mitte, oleneb sellest, kui suur on meie usk, et Rail Baltic hakkab 2026. aastast tõesti sõitma.

Kui usk on kõikumatu, siis jah – milleks raisata raha ajutisele lahendusele, kui sama summat saab kasutada millegi püsiva loomiseks. Teisalt ütleb vanatarkus, et vanasse kaevu ei maksa sülitada enne, kui uus valmis on – teatud osa kodanikuühiskonna vastuseis Rail Balticule pole kuhugi kadunud ning nii suurt ja rahvusvahelist projekti võib nurjata palju muudki. Kuid et raudtee muutub kasutuskõlbmatuks juba 2019. aastal, on selge, et ilma ajutiste lahendusteta läbi ei saa.

Rongiga reisijad kolitakse tulevikus bussi. Valutumalt läheb see Tallinna–Pärnu liinil reisijatega – sellest, et buss on juba praegu eelistatum liikumisvahend, kõneleb rongipiletite vähenenud müük ja suurenenud sõitjate arv bussides. Keerulisem on nendega, kellele on mugavaim sõiduvahend just rong. Valitsus ongi lubanud ümberkorraldusi kohalikus bussitranspordikorralduses. Viimaste jaoks ei pruugi aga tegemist olla sugugi ajutise lahendusega – Rail Balticust oleks neile kasu vaid siis, kui trassile lisanduksid kohalikud peatused. Mugavatest bussiühendustest üha enam sõltuv elanikkond annaks Keskerakonnale aga täiendava põhjuse rääkida tasuta bussitranspordi vajalikkusest ka maakondades.

Kuid igat investeeringut (või selle ärajäämist) tuleb vaadelda laiemas kontekstis: kui raha ei leita raudteelõigu remondiks, sest Rail Baltic muutvat selle niigi ülearuseks (kui kõrvale jätta võimalus, et Rail Balticu ehitusmaterjalide vedu tuleks odavam mööda raudteed), siis kuidas õigustada 20 miljoni kulutamist Pärnu lennujaama peale? Kui Riia lennujaam on tulevikus Pärnust tunni ja Tallinnast kahe tunni kaugusel, võib hõlpsalt selguda, et seegi oli maha visatud raha.