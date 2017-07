Kui mitte vihastada, siis on meil praegu üks kõigi aegade lõbusamaid suvesid. See, et riigilaevad ei jaksa inimesi Saaremaa vahet vedada ja laevnikud tavalise hinnaga kiluleiba teha (teatab nende ametlik esindaja), ei aja enam naerma – sest riigiasutus ei saagi inimeste suhtes hästi toimida, ei saa ELRON sõita ega Nordica lennata. Õnneks Lätisse viina järele käimiseks pole ühtegi neist kolmest vaja.

Woody Allen laseb oma kangelasel filmis „Annie Hall“ öelda suure tõe: „Kui asi paindub, pole see lõbus, kui katki praksatab – siis on!“ Ja veel: „Komöödia võrdub tragöödia pluss aeg.“ Kui Estonian Airi ja Leedo praamide lahkumises oli tõsist draamat, siis aja möödudes on Nordica ja TS Laevade seletused teemal, miks nad ujuda ja lennata ei saa – koomilised. Nagu ka läbi maakohtade veetavad uued interneti superühendust lubavad lairibakaablid, mis kaevatakse maasse samal moel, kuidas seda tegi Tammsaare romaanis Põrgupõhja Jürka Kaval-Antsule, ainult selle vahega, et seda ühendust samahästi kui ei ole – kaableid veetakse piki maanteed, aga mitte inimeste majadesse.

Omast kohast lõbus on ka kümme kilomeetrit pika ja igati korras olnud Virtsu maantee remont – selge see, et asfalti on kergem panna sinna, kus see juba on, kui sinna, kuhu tuleb teetamm alles ehitada. Ja see, kuidas riigi TV ei jõudnud Tallinnas Vabaduse platsil laste korraldatud tantsupeole (kusjuures noored entusiastid said hakkama sellega, et seadsid helid üles, panid fonogrammid kõlama, korraldasid pääste- ja turvateenistuse, ning kõike seda nelja tunniga!), on vahva sellel taustal, et oleme näinud ekraanil Euroopa Liidu ministrite ükshaaval saabumist Tallinna lennujaama, mis on igavam kui hiljutine menuk Tour de France.

Need euroülemuste korteeže, kui nende talumiseks aega võtta, on samuti lõbus vaadata, kui mõtled: istub kodus selline minister ja tõstab pabereid ühest hunnikust teise nii, et kellelegi pole sellest õieti ei sooja ega külma, aga – näe! – tuleb siia omasugustega mitteametlikult (!) kokku saama ja saabki ennast tunda ajaloolise ja kuningliku isikuna. Viled-vilkurid ees ja taga ning pärismaalased ristmikel alandlikult ootamas, müts rooli taga istudes alandlikult põlvedel. Kui asja üle tõsisemalt järele mõelda, siis peaks mitteametliku kohtumise autodega liikuminegi olema korraldatud mitteametlikult, ehk seda peaksid tegema eraturvafirmad ja kohtujad, mitte maksumaksja raha eest.

Plats on saanud puhtaks

Aga see kõik on täpes, kui vaadata et kogu see suvi on ebatavaliselt meeltlahutav. Ent tänu sellele, et meil on peaminister, kes jagab oma nappi 24 tundi Euroopa Liidu ülemuste, Olga Ivanova ja Yana Toomi vahel, pole tal mahti välja mõelda (ja õnneks ka tagasi võtta) veelgi uuemaid makse. Kõige imelikumale nendest – suhkrumaksule, mille peale isegi rahanduskomisjoni esimees ennast sandiks vihastas, sai president õnneks käe ette, aga samuti mõnevõrra humoorikalt: olemuslikult rumalasse seadusse tehti pisike lisarumalus. Tollane minister lootis veel imele, mis jätaks ta ametisse edasi, kuid mis oli otseselt vastuolus põhiseadusega. Suhkrumaksu puhul tehti erand rahvusvahelistele lendudele ja laevadele, ilma milleta oleks see olnud endiselt halb seadus, aga vähemalt kooskõlas põhiseadusega.

Ent erinevalt valitsejatest ei virvenda meil silmis ei euroülemused ega kohtumajast Keskerakond koos Tallinna kohtualuse linnapea ja „õdedega“ ning me võime rahumeeli aduda seda sümpaatset korralagedust, mis on kujunemas Eesti riigikorralduses üle terve maa. Sest vaadakem, milline seis meil on: me ei tea, millised vallad meil tegelikult on, sest isegi vallad, mis alles hakkavad oma õiguste ja iseseisvuse taastamise eest võitlema, ning need külad, kes on juba öelnud, et nad tahavad teiste valdade külge minna, pole ikka päris selged vallad.

Valitsuse otsus ei saa käia nii suvaliselt, et täpselt ühesuguse argumendiga jäetakse Loksa iseseisvaks ja Kallastelt võetakse see ära – argumendiks on eelarveline jätkusuutlikkus –, ja on arvata, et nii need asjad ei jää. Lisame siia asjaolu, et paljudes kohtades on senised erakondlikud struktuuridki muutumas – sest Keskerakondi on vähemalt kolm, IRLi paar tükki ja tavalised kodumuru-valitsusliidud on seepärast sünniraskustes, et nad ei tea, kust kodumuru piir minema hakkab. Seega oleme tagasi muistse vabaduse aegades, mille kohta on tehtud film „Malev“, mis on Eesti vaste BBC seriaalile „Jah, härra minister!“.