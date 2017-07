Keskerakonna juhatuse liige Aadu Must vastab Õhtulehe 9. juuli juhtkirjale.

Uudisega, et maakera on ümmargune, uudisekünnist ei ületa. Aga jutuga, et see on lapiku piruka kujuline, suudetakse päris paljusid lugejaid üllatada. Ükskõik kui palju tõendusmaterjali võib argumentidena lauale panna, jääb alati hulk inimesi, kes igavat tegelikkust iial ei usu. Mind kui ajaloolast suutis Õhtulehe juhtkirjas toodud võrdlus MRP salaprotokolli ja Keskerakonnas toimunud arengute vahel üllatada samamoodi, nagu see lapiku maailma jutt. Poliitilise diskussiooni võrdlus suurvõimude leppega, mis jagas Euroopa mõjusfäärideks ning andis tõuke kohutavatele sündmustele inimkonna ajaloos, on kohatu ja ebaeetiline.

Võrreldavad pole ei Keskerakonnas toimunud arutelude mastaap ega kurjakuulutavaks kuulutatud sisu. Pettunult pahane Olga Ivanova ütles ju ausalt välja, et ühtegi rida ega allkirja nende suurest ettevõtmisest paberitele ei jõudnud. Ühe või teise asjaosalise püüdlustest hoolimata ei sündinud paari nädala jooksul isegi protokolli, rääkimata „salaprotokollist“. Küll aga sündis otsus, et Toom jääb Keskerakonda.

Kuna „kolme õde“ ei sündinud, vaevab paljusid küsimus, miks nende stsenaarium ei realiseerunud ja miks Yana Toom ümber mõtles. Asjaosaline ise tõi selgelt välja, miks. Esiteks saab tugev ja ühtne Keskerakond seista oma valijate eest kõige paremini. Inimlikult on täiesti mõistetav seegi, et ta ei soovinud teha kingitust Reformierakonnale ega teistele, kes Keskerakonna-sisest madinat väga ootasid. Eesti eesistumise ajal olnuks ju peaministri partei kapseldumine sisemistesse nääklustesse Keskerakonnale, aga paraku ka kogu Eestile suureks häbiks. Ja arvan, et ükski vähegi tõsiseltvõetav poliitik ei sooviks saada sellise nimekirja juhiks.

Lisateavet annavad ka avalikkuseni jõudnud Oudekki Loone esitatud punktid, mille kohta soovis selgust tema ning mis polnud valimisnimekirja tekkimise või mitte tekkimise osaks. Valimisprogrammi punktidel ning eetikakoodeksil, mida arutati, ei lasu aga mingit saladuseloori ning lähiajal esitletakse selle lihtsat ja selget sisu ka avalikkusele.