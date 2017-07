New Yorgi kohus nõuab, et USA president Donald Trump annaks hiljemalt 8. septembriks üle info inimestest, kes tema Mar-a-Lago residentsi külastanud on. Yahoo! News vahendab, et suure hulga külaliste sisse-välja voorimine presidendi puhkusekohast tekitab küsimusi seal toimuva eetilisuse ja läbipaistvuse kohta.

Mar-a-Lago kuurort asub päikeselises Florida osariigis. Uhket residentsi tohivad külastada vaid Trumpi ettevõttele kopsaka liikmestasu välja käinud puhkajad. Trump nimetab seda ise hellitavalt oma "Talviseks Valgeks Majaks". Mar-a-Lagos võõrustas ta näiteks Jaapani peaministrit Shinzo Abet.

Selle aasta veebruarist kuni turismihooaja lõpuni ehk mai alguseni külastas president Mar-a-Lagot seitse korda. Ehkki kuurort on maikuust suletud, on Trump seal pärast sulgemist neli korda käinud.

Kodanikuühendus Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (lüh. CREW, ingl. k. Kodanikud Vastutuse ja Eetika Poolt Washingtonis - toim.) esitas kohtule nõude, et Trump avalikustaks Mar-a-Lago külaliste nimekirja. Sama organisatsioon protestib ka selle vastu, et president keeldub avalikustamast õige Valge Maja külaliste nimesid.

New Yorgi kohus ei pea siiski vajalikuks kõigi kuurortis peesitajate isikute tuvastamist, küll aga nõuab, et nimekiri presidendi enda külalistest välja antaks. Kuidas kohus defineerib, millised külalised on kuurortis niisama puhkusel ning kes on seal eesmärgiga presidendiga suhelda, ei ole praegu veel täpsustatud.