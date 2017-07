Katus laseb paarist kohast küll läbi, aga ma parandan ära. Elektri paneme ka tagasi sisse. Telekas mul ka on, aga see ei näita, no ja jääbki rohkem aega üksteise jaoks.

Me elaksime hästi, maja mul on, jalgratas ka poes käimiseks on, kartult annab ema.

No laadna, ma keeran kella üles et õigel ajal ärgata ja lähen magama. Mine sina ka magama, sul homme bussijaama minek. Ja ülehomme siis tuled? Anna siis teada mis kell tuled. Kui tuled päeval ma tulen sulle traktoriga vastu, kui õhtal siis tulen rattaga. Ja kui mind ei ole tulnud siis mine otse üle tee poodi ja küsi kus Enn elab (mina noh) ja nad seletavad sulle kuhu minna. Aga sa mine otse üle põllu, teed mööda on hirmus ring, too on kolhoosi põld niiet keegi kobisema ei hakka. Pontu see ei hammusta. Sea end sisse ja tunne nagu kodus, küll magi tulen. Ja kui ei tule no küll ma järgmine päev ikka tulen. Ega ei tea kunagi ju, siin mul sõbrad iga päev ootavad mind poe trepi peal, niiet ma ei pruugi koju üldse jõudagi. Aga üle ühe öö ma kodust ära ei ole kunagi. No näeme siis."