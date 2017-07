Vaatamata pisut vihmasele ilmale avati 13. juulil meeleoluka avapeoga Stockmanni kaubamaja viiendal korrusel asuv Mademoiselle`i katuseterrass. Hunnitu linnavaatega 300ruutmeetrisel terrassil on ligikaudu 160 istekohta ning see on sobiv koht, kus ärilõunal või soojal suveõhtul meeldivas keskkonnas ja värskes õhus head toitu, jooki ja seltskonda nautida.



Stockmanni kaubamaja direktori Marge Türneri sõnul on terrassi plaane peetud kaua ja nüüd see lõpuks tänu eelmisel sügisel uuenenud 5. korrusele ka teostus. ”Helsingi Stockmanni kaubamaja katuseterrass avati maikuus ja sellest on kujunenud kesklinna üks popimaid kohtumispaiku. Loodame, et ka meie vaimustava vaatega katuseterrass saab sooja vastuvõtu osaliseks,” lisas ta.



Café Mademoiselle OÜ omanik Mihail Burõhhi tõdeb: “Kahtlemata on tegemist Tallinna mõnusaima terrassiga. Oleme investeerinud näiteks spetsiaalsesse LED-valgustusega baari, kust pakume just Stockmanni terrassil serveerimiseks loodud kokteile, lisaks üllatame suvise spetsiaalse terrassimenüüga ja muidugi ootab külastajaid terrassil ka Mademoiselle´i legendaarne koogivalik.”

13. juulil avati meeleoluka avapeoga Stockmanni kaubamaja viiendal korrusel asuv Mademoiselle`i katuseterrass. (ARDO KALJUVEE)

Meeleolukal avapeol pakkusid muusikalist elamust DJ Meelis Meri ja Eliis Pärna, külalisi kostitati tervitusjookide, maitsvate suupistete ning Café Mademoiselle´i legendaarse Icebergi tordiga.

Stockmanni Mademoiselle´i katuseterrass on avatud esmaspäevast neljapäevani hommikul kella üheksast südaööni. Reedel ja laupäeval suletakse terrass kell 2 öösel. Pühapäeval on see avatud hommikul kella kümnest südaööni.



Südalinna ning Tallinna lahe vaatega katuseterrassile pääseb Stockmanni kaubamaja 5. korruse aatriumist ja Mademoiselle´i kohvikust. Pärast kaubamaja sulgemist saab Stockmanni Mademoiselle'i katuseterrassile kaubamaja parkimismaja poolsete liftide ja trepikoja kaudu.



Katuseterrass jääb avatuks sügiseni.