Mis on massaaživanni kasu tervisele?

Valu leevendamine. Vee tekitatav ujuvus pakub leevendust neile, kes kannatavad kroonilise või vigastuste tagajärjel tekkinud luustikupingete all. Soojas vees olles väheneb gravitatsiooni mõju selgroole, vähendades kroonilist seljavalu ning soe vesi aktiveerib ka heaolutunnet tekitavad neurotransmitterid. Seda efekti suurendavad ka massaažidüüsidest tulevad veejoad ja ergonoomilised istmed. Sarnaselt veele võib teraapiliseks massaažiks kasutada ka õhku. Arctic Spas® pakub enamusele massaaživannidele õhuteraapia paketti ‑ Theraphy Air, mille abil teostatav massaaž on kergem ja mullitavam kui veedüüside massaaž. Erinevalt enamikest teistest massaaživannidest, mis kasutavad õhuteraapiaks külma välisõhku, tõmbab Arctic Spas® õhuteraapia süsteem ‑ Theraphy Air õhku, mis on soojendatud vanni all olevas spetsiaalses kambris, tagades kasutajale sooja ja mõnusa massaaži.

Looduslik puhastumine. Olgem ausad – massaaživannis on soe. Kuna meie keha püüab säilitada stabiilset temperatuuri, eritub meie loodusliku "jahutussüsteemi" – higistamise – abil kehast mitmeid toksiine ja muid soovimatuid ühendeid, mis meie kehasse on kogunenud. Istuva eluviisi juures on looduslik puhastumine väga kasulik. Samas hoolitseb Arctic Spas® patenteeritud süsteem Onzen selle eest, et vannivesi säiliks puhtana. Surnumere soolast desinfitseeriva soolvee tootmisel on võrreldes traditsiooniliste meetoditega mitmeid eeliseid. Esiteks luuakse desinfitseerija süsteemis, mitte ei lisata seda sinna, seega on süsteemi jooksvate kulude hulk väga väike. Süsteemi töö tulemusena on massaaživanni vesi nahale ja silmadele palju õrnem. Vee soolsus on sarnane inimeste pisarate soolsusele.

Lõõgastumine. Lisaks teaduslikele aspektidele on massaaživannis olemise juures kõige olulisem lõõgastumine, mis kaasneb iga vanniskäiguga. Kogu meid ümbritseva stressi valguses on Arctic Spa massaaživann kui pelgupaik tormi eest. Me laeme oma vaimseid akusid ja tõuseme soojast veest uute inimestena. Arctic Spas® patenteeritud pöörlevad laagriteta düüsid Pulse™ pakuvad laia seadistusvalikut: nautige kerget ja silitavat või sügavuti toimivat ja virgutavat massaaži. Kuna düüs pöörleb titaanist võllil sujuvalt, väljub vesi düüsist mustrina, mis ei ole kunagi ebameeldivalt torkiv. Kuna düüsidel puuduvad laagrid, mis võiksid katki minna, ei võta teie isiklik massöör mitte ühtegi vaba päeva.

Aroomi- ja heliteraapia. Igas Arctic Spas massaaživannis on aroomiteraapia süsteem Lasting Scents™, mis eritab lõhnastatud õhku otse massaaživanni. Meeleolu lõhna abil positiivsemaks muutmine on laialt aktsepteeritud ja kasutatud loodusteraapia ning ideaalne täiendus teraapilisele vanniskäigule. Lisaks aroomile, valguselahendusele ja erinevatele massaživõimalustele pakuvad Arctic Spas vannid ka erilist heli tunnetust. Stereosüsteem Aquatremor kasutab kõlarite abil puutetundlikke andureid, mis on ühendatud massaaživanni sisu ja korpusega ning edastavad uskumatult selget heli nii läbi tahkete materjalide kui ka läbi vedelike, muutes massaaživanni sisu, korpuse ja vannis oleva vee "kõlariks". Kuna inimkeha koosneb peamiselt veest, läbivad helilained keha – nii te mitte ainult ei kuule muusikat, vaid see ümbritseb teid ja liigub teist läbi, mistõttu tunnetate seda tõeliselt. Masseerivad muusikapalad kasutavad erinevate lihasgruppide masseerimiseks väga madalaid helisagedusi. See on teraapia, mida peab kogema.

Pea kõiki meeli puudutav kooslus pakub täielikku naudingut ja lõõgastust lisaks tervist parandavatele omadustele.

