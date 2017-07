"Prooviabielu" saates vägitegusid teinud ja oma pohhuistliku ellusuhtumise ning vägeva suuvärgi tõttu noorte lemmikmeemiks saanud Kalvi-Kalle on viimastel päevadel avalikult sotsiaalmeedias oma südamedaami Heleniga tülitsenud. Muidugi on seda kajastanud ka meedia, kuid noormehele endale see ei meeldi!

Nimelt jättis noormees Õhtulehe Facebooki lehel päris krõbeda kommentaari

ja küsis Õhtulehelt, et kas me p***e ei soovi käia.

(kuvatõmmis)

Tänan küsimast, Kalvi-Kalle, ei soovi.