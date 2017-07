Kolm aastat tagasi kuulutasid venemeelsed Ida-Ukraina okupeeritud aladel välja Donetski ja Luganski rahvavabariigi. Ukraina kuulutas need separatistlik-terroristlikuks. Täna üllatas isehakanud Donetski rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko maailma teatega, et Donetski ja Luganski rahvabariik ühinevad Väike-Veneks (Malorossija), mis on Ukraina järglane. Aleksandr Zahhartšenko sõnul on Donbassi olukorra lahendamine jõudnud ummikteele ning seotud sõlme katki raiumine nõuab uudset lähenemist. Seetõttu ühinevad Donetski ja Luganski rahvavabariik uueks Väike-Vene riigiks, mis on Ukraina järeltulija. Väike-Vene riigi pealinn on Donetsk ja riigilipuna tunnistatakse Bogdan Hmelnõtskõi lippu. Zahhartšenko kutsus Väike-Venega ühinema kõiki Ukraina alasid (välja arvatud Krimm, mis liitus 2014. aastal Venemaaga). Ta kinnitas, et Kiievist saab Väike-Vene riigi ajalooline keskus ja seda ilma pealinna staatuseta.

Zahhartšenko sõnul pakutakse kõigile Ukraina elanikele sõjast pääsu maa taasasutamise abil ning see on rahumeelne tee. Donetski rahvavabariigi asepeaminister Aleksandr Timofejev ähvardas, et nende esitatud rahuplaani tagasilükkamisel on nad valmis Väike-Vene riigi moodustama Ukraina praegustes piirides sõjalisel teel.

Donetski rahvavabariigi juhtkond väitis, et Väike-Vene riigi väljakuulutamine ei lähe vastuollu Minski kokkulepetega, mis näevad ette Ukraina olukorra normaliseerimist. Ühtlasi kinnitati, et uue riigi põhiseadust asub koostama spetsiaalne orgkomitee. Ukraina president Petro Porošenko vastas Donetski rahvavabariigi juhtkonna avaldusele Väike-Vene riigi loomisest lühidalt: ""Väike-Vene" projekt on maha maetud. Ukraina taastab oma suveräänsuse Donbassis ja Krimmis." Aleksandr Zahhartšenko ei ole Porošenko sõnul poliitikategelane, vaid nukk, kes esitab Kremli läkitusi.