Tänapäeval on üle maa tegutsemas mitusada helisüsteemi Ameerikast Jaapani saarteni. Kultuur on kõige tugevam Prantsusmaal, Itaalias ja kindlasti Suurbritannias. Korraldatakse helisüsteemifestivale, iseseisvad plaadifirmad annavad helisüsteemide jaoks muusikat välja (nagu meie Strictly Dub Records). Tegutsevad ka lauljad, keda me vaevalt televiisoris näeme, aga kes on väga tuntud kultuuri sees. Selge see, et üritused ise on täna teistmoodi, kui see oli viiskümmend aastat tagasi. Näiteks tõeline soundclash on harukordne nähtus, sest paljud helisüsteemid püüavad pigem koostööd teha erinevate kultuuride arendamise mõttes. Traditsiooniliseid elemente – parimad vinüülplaadid (sageli pannakse ühest mängijast), dubplate valik, omatehtud kõlarid ja tehnika, mees mikrofoni taga – hinnatakse ikka kõige rohkem. Helisüsteemide veel üks eripära on nende mobiilsus. Kui kõik vajalik varustus on olemas, miks keset linna taeva all kõlareid mitte peale panna? Mõned entusiastid lähevad edasi ja paigaldavad terve helisüsteemi auto peale ja sõdavad nii ringi. Üks kindel asi on see, et sellist bassi nagu tuleb reggae helisüsteemist, mujal leida ei õnnestu.