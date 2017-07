Suursugust ajaloodraamat „Sajandi valitsejanna“ ootavad ees põnevad ajad – laupäevane osa tutvustab mitut uut peategelast ja ka uusi Türgi tippnäitlejaid. Võimuka valitsejanna Kösemi rolli võtab nüüdsest üle Nurgül Yeşilçay, kes tuttav populaarsetest draamasarjadest „Purunenud elud“ ja „Armastus ja karistus“.

„Sajandi valitsejanna“ alustab sellest laupäevast uut peatükki, kus riiki valitseb Murat IV, kes ema Kösemi toel tõusis troonile vaid 11-aastasena. Võimukat ja küpsemat Kösemi kehastab edaspidi 41-aastane Türgi staar Nurgül Yeşilçay, keda siinsed televaatajad teavad sarjadest „Purunenud elud“ ja „Armastus ja karistus“.

Ajaloolise tegelaskuju roll on Yeşilçay jaoks uus väljakutse, mida ta hindab kõrgelt. „Muidugi on see väga tähtis roll ja hoopis teistsugune osa, kui varem olen mänginud. Türgis on tavaliselt esiplaanil armastuse teemalised sarjad, siin on vaid üks tugeva iseloomuga naine,“ selgitas Nurgül Yeşilçay, kui Kanal 2 võttetiim „Sajandi valitsejanna“ võtteplatsi külastas. „See on väga muinasjutuline, aga …. need on teistsugused muinasjutud.“