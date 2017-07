Oled sa kunagi kohanud kedagi, kes on ennast täis nagu kukk. Keegi, kes on valmis kasvõi valetama, et end ägedamana näidata. Keegi, kellele meeldib oma juttudega liialdada... Mis sodiaagimärgist ta on? On kolm sodiaagimärki, kes ei saa midagi parata ja nad lihtsalt peavad kasvõi parimale sõbrale valetama, et näida veelgi paremad ja ägedamad, vahendab Your Tango. Kui juhtud ise olema üks neist kolmest sodiaagimärgist, siis tea, et järgmisel korral tasub olla ettevaatlik sellega, mida ütled!

Jäär

Jäär armastab kõigest rääkida ja teisi klatšida. Seda põhjusel, et mõnikord ta lihtsalt tahabki tülitseda. Teiste klatšimine tuleneb tema puhul sellest, et ta tahab teistele nende koha (mis on kindlasti temast kehvem) kätte näidata! Mõnikord võib ta asjaga aga liialt kaugele minna... Kui tahad Jäära proovile panna, siis tee seda, kuid ära imesta, kui ta sulle mingil hetkel täiesti ootamatult vastu nägu lajatab! Jäär suudab sinu ümber tiirelda ja oodata aega, mil on parim ja valusaim hetk sulle kätte maksta! Kui sa selleks valmis pole, siis ära Jäära parem ärrita! Kaksikud Kaksikud teavad, et nende poolt öeldu ei ole alati tõsi, kuid ta üritab seda siiski tõeks väänata. Kui kaksikud klatšivad, siis on põhjuseks lihtne soov näidata end parema ja ägedamana. Ta tahab end näidata sellena, kes on kõigega hakkama saanud, teab kõike ja enamgi veel! Kui on aeg end ja oma juttu tõestada, siis on ta järsku kuhugi kadunud. Kaksikutel on raskusi ka tõerääkimisega. Oma valede pärast võib ta suurtesse probleemidesse sattuda. Sellele tähemärgile meeldib sageli valetada ja luisata, mistõttu enamik inimesi on sellega juba harjunud. Nad lihtsalt ei kuula ta jutte! Kaljukits Kaljukits laseb mõnikord oma egol liialt suureks paisuda, et lüüa teistel jalad alt või neid alandada. Ta tahab näidata, et teab teistest kõike kõige paremini. See ei tööta küll alati, kuid kui töötab, siis tekitab see Kaljukitses veelgi parema tunde enda suhtes. Selle asemel, et sulle midagi õpetada, eelistab Kaljukits sinuga suhelda üleolevalt ja sind alla suruda.