Täna kell 13 tutvustas linnapea kohusetäitja Taavi Aas uuringut, mille kohaselt on pealinnas Reidi tee vastu alla 30 protsendi inimestest.

Kõige suurem toetus linnavalitsuse plaanile mööda rannaäärt lai liiklusmagistraal vedada on üle 75-aastaste inimeste ja meeste seas. Küsitlusest leiab ka täiesti oodatud, aga ka kummalisi tulemeid. Mõistagi on kõige tugevamalt Reidi tee poolt Pirita ja Lasnamäe linnaosa elanikel, kelle igapäevast linnasõitu laiendus kõige enam mõjutaks. Küsitletud on hoogsalt ka Mustamäe ja Haabersti elanike, kelle igapäevase liikumise puhul ei tohiks Reidi teest väiksematki tolku olla, aga mingil põhjusel pidas linnavalitsus ka nende arvamust oluliseks.

Kesklinna elanikud on üllatuslikult pigem linnavalitsuse lahenduse poolt ja ainsana on üldarvutes negatiivselt meelestatud Põhja-Tallinna ja Nõmme elanikud. Samas on nende seas ka enim inimesi, kellel on kogu vaidlusest täiesti ükskõik.

Kõige selle valguses lisas Taavi Aas, et nüüd on diskussioonide aeg läbi ja Reidi tee rajamisega minnakse edasi.

