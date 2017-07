"Ma pole kindel, kas meie valitsusel oleks sobilik riigivisiidi ajal Donald Trumpi jalge ette punast vaipa laotada," sõnas Londoni linnapea Sadiq Khan BBC-le antud usutluses.

Trumpi kutsus Inglismaale peaminister Theresa May juba jaanuaris, vahendab Daily Mail. Hiljutises intervjuus ütles Khan aga, et May kutse oli enneaegne. Linnapea sõnul pole Trumpi tehtud otsustega, nagu näiteks reisikeeld moslemitele, nõus paljud britid ja sellises olukorras ei peaks Ameerika riigijuhti võõrustama.

Samas kinnitas Khan, et loomulikult peab kõnelusi Trumpiga jätkama, kuna USA on Suurbritannia üks suuremaid liitlasi ning kahe riigi vahel on lähedased suhted. Khan võrdles Inglismaa ning Ameerika läbikäimist parimate sõpradega - ollakse küll õlg õla kõrval, kuid kui nähakse viga, ei kardeta seda välja öelda.

Daily Maili andmeil on siiski vähetõenäoline, et Trumpi visiit Inglismaale selle aasta sees toimuma saaks.