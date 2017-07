"Moodsa perekonna" teinitäht Ariel Winter annab vastulöögi neile, kes peavad tema viimase ajal rõivakomplekte liialt napiks.

Mõni aasta tagasi rindade kahandamise operatsiooni läbinud Winterit ärritavad kommentaarid fotodele, kus ta kannab lühikesi pükse.

First #stampede with the lovely Meaden family 💖 A post shared by ARIEL WINTER (@arielwinter) on Jul 9, 2017 at 11:21am PDT

"Olen üsna häiritud keskendumisest faktile, et mul on jalas lühikesed püksid, ja kommentaaridele, et ma pressin end neisse või et ma ei tohiks lühikesi pükse kanda," säutsus 19aastane näitlejatar Twitteris ja kuulutas: "Ma pole lits."

Ariel ütles, et ei kavatse end kellelegi teisele meele järele olemiseks kinni katta ning kannab neid riideid, mis talle meeldivad. "Lõpetage juba ära," kurjustas Winter. "Mu lühikesed püksid sobivad minu ja mu eluviisiga suurepäraselt."