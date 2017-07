Vana ja lagunevat koolimaja vaadates tekib nukker tunne. Täis soditud seinad ei tee kindlasti endisele haridusasutusele au. Töömehed näevad vaeva, et eemaldada majja jäänud mööbel ja kõik, mis sisse visatud akendest järele on jäänud.

Majas on viimasel ajal nii palju põlenguid olnud, et selle aadress on päästeameti Põhja päästekeskuse töötajatel juba meeles.

''Oojaa, see on viimase kolme nädala jooksul juba kuus korda põlenud,'' ütles Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel, lisades, et tegemist on kindlasti süütamistega.

''Seal sees on erinevaid asju, mis põlevad, madratsid ja sellised. Enamasti on põlengud kolmandal korrusel. Liftišaht on põlenud, aula on põlenud, põlenud on puust ventilaatorišaht pööningul ja osaliselt ka puukatus, kooli raamatukogus oli prahile ja õpikutele tuli otsa pandud,'' loetles Koppel.

Maja väljastpoolt vaadates on tõesti näha, et kolmanda korruse akende kohalt on tellised tahmast mustad. Majast tehtud droonifotodelt on näha ka osaliselt mustaks põlenud katusenurk.

Põlengute suurust on Koppeli sõnul raske määrata, kuna enne kui suits välja hakkab paistma, võib tuli seal pikalt susiseda.

Politsei kontrollib

Politsei põhja prefektuuri esindaja sõnul on politsei süütamistest teadlik ja teeb vastavalt võimalusele hoone ümbruses pistelisi kontrolle.

Kuulujuttude järgi olevat üks kooli endistest õpilastest kutsunud ka teisi üles vanale majale tuld otsa panema. Politsei ei olnud sellest kuuldusest teadlik.

Kuigi maja ümber on aed, ei ole huligaanidel keeruline sellest mööda saada. Ühes kohas on aia metallist vardad paigast kangutatud, nii et saledam inimene pääseb nende vahelt kergelt koolihoovi.

Paigast kangutatud aia vahelt on end kerge läbi pressida. (Stanislav Moshkov)

Esmaspäeval läheb tõsiseks lammutamiseks

Maja kuulub Tallinna linnavalitsusele, mille pressiesindaja sõnul peaks järgmisel nädalal ehitise põhikonstruktsioonide lammutamine pihta hakkama, kuna väiksed tööd on lõpetatud. Suure maja maatasa tegemine võtab 3-4 nädalat. Sellel ajal on objektil liikumine veel ohtlikum. Praeguseks ei ole õnneks keegi veel viga saanud.

Lammutamiseks ja kinnistu heakorrastamiseks sõlmis Tallinna linnavaraamet lepingu lammutusfirmaga. Lammutusobjekti ohutus ja sealhulgas ka kõrvaliste isikutse töötsoonist eemal hoidmine on lammutusfirma ülesanne. Selle tagamiseks on objektile palgatud turvafirma.