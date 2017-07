Kaerahelbed on suhkruvabad ning sisaldavad rohkesti tervisele kasulikku magneesiumit, kiudaineid, proteiini ja kaaliumit. Kasulikest omadustest hoolimata on kaerahelbed aga paljudele raskesti seeditavad isegi siis, kui tegemist on gluteenivaba kaeraga. Selle vastu aitab kaerahelveste leotamine, mis lagundab kaeras sisalduvat tärklist ja muudab vilja kergemini seeditavaks. Vahva ja tervislik lahendus on kaerasmuuti!

Valio retseptis on rafineeritud valge suhkru asemel toorpuder magustatud kuivatatud ploomidega, mis annab hea meki ja aitab ka seedimist turgutada.

Retsept valmis Valio käivitatud suhkrutalgute raames, mille eesmärk on vähendada jogurtile, kohupiimale ja maitsekeefirile lisatud valge suhkru sisaldust nelja aasta jooksul kuni 30%. See retsept on ideaalne valik kõigile neile, kes soovivad iga päev suhkrukogustega tagasi hoida.