17. juulil tähistas Maardu 37. linna staatuse saamise aastapäeva kauaaegse linnapea Georgi Bõstrovi mälestussamba avamisega. Pidulik tseremoonia toimus Kellаmäe pargis.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on Maardu linnal põhjust tunda uhkust oma mineviku üle, millele on suure panuse andnud Georgi Bõstrov. „Tema nimi on kahtlemata jäänud Maardu ajalukku ning paljud inimesed jäävad mäletama kõike head, mida Bõstrov linna heaks tegi. Tema mälestussamba avamine Kellamäe pargis avab ühtlasi ka Maardu linnapäeva tähistamisele pühendatud ürituste sarja," sõnas linnapea.

„Lisaks kutsun kõiki maardulasi ja külalisi tähistama koos Maardu linnapäeva suuremahulisel rahvaüritusel, mis toimub Kellamäe pargis tuleval laupäeval"- lisas Arhipov.

Paljude maardulaste palvel otsustas Maardu linnavalitsus jäädvustada kauaaegse linnapea mälestus ja püstitada Georgi Bõstrovile ausamba (Viktor Burkivski)

Paljude maardulaste palvel otsustas Maardu linnavalitsus jäädvustada kauaaegse linnapea mälestus ja püstitada Georgi Bõstrovile ausamba. Eelmise aasta septembris valis välja ideekonkursile esitatud eskiisidest parima, milleks osutus Aleksandr Litvinovi pronksist büst postamendil. Ausamba valmistamise kogumaksumuseks on ligi 24 800 eurot.

Vaata pildigaleriid!