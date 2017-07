Politsei palus täna inimeste abi 10-aastase Andrei leidmisel, kes lahkus lastekodust.

"Hea meel on anda teada, et Andrei on leitud ja lapsega on kõik korras. Täname kõiki tähelepanelikke inimesi, kes aitasid lapse otsimisele kaasa," teatas politsei.