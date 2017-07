Kikase tooted on palju rohkem kui lihtsad lihatooted. See on summa teadmistest, kõrgväärtuslike toidutoorainete ostust, valitud lihadest kuni lõpptoote viimistluseni, mis tipneb kinnistunud teadmistega kohalikest ja rahvusvahelistest tootmistehnoloogiatest ja maitse-eelistustest! Kikas, see on korralik kõhutäis!

Kikase küpsetatud lihatooteid iseloomustab värske ja harjumuspärane puhas maitse ja lõhn, hea suutunnetus, tervislikkus, kõrge kvaliteet, valkude ja mineraalainete sisaldus, lisaainete vähesus, meeldiv ja sobiv pakend. Seda süües tunned end hästi! Tõeline toidukogemus!

Linnanaise sink

Kikas töötas selle singi välja, mõeldes just kaasaegsele naisele. Tulenevalt suitsutamise tehnoloogia mittekasutamisest on Linnanaise sink organismile palju kasulikum. Pakendi avamisel ja singi viilutamisel ei pritsi soolvett. Tootmisprotsessis ei kasutata lihatüki nöörimist, kattevõrku, erinevaid kesti ega puitu tugeva tumeda suitsu saamiseks.

- Korralikult lihakas ja maheda maitsega kehakinnitaja. Sobib nii tööl näksimiseks, võileiva peale kui ka salatisse. Valikuid on palju.

- Suviselt kerge ja hõrk maitse paneb haarama muudkui uue viilu järgi. Viib lausa keele alla!

- Väga mahlane ja mõnus sink. Parajalt maitsestatud.

- Sobib ideaalselt leivale, sai isegi ära proovitud riisigalettidega ja maitse oli väga hea.

- Sink ei ole kuiv. Mõnus süüa hommikuks võileiva peal, kui ka lõunaks kontorisse kaasa haarata.

- Sink on lihtsalt imeline, sõime töö juures kolme peale (sealjuures kõik tüdrukud) ühe käntsaka ära ja silm ka ei pilkunud. Mõnus, pole pekine ning mingeid ebameeldivaid üllatusi sealt välja ei tule. Maitseb rohkem kui kanafilee, mitte sink.

- Ülihea!

Kalkunifilee liblikad marinaadis

Aasta Marinaadis liha 2017 (Eesti Grilliliidu aastaauhinna võitja)

- Sobib kergema grilli sõpradele ja kindlasti tasub proovida vahelduseks kanalihale. Lihtne valmistada. Võiks sobida nii täiskasvanutele kui ka lastele.

- Marinaad ei ole liiga domineeriv ja maitsed on puhtad. Tunda on erinevaid ürte ja pipart, aga samas ei ole see vürtsikas.

- Tükid on paraja suurusega ja liha jääb mõnusalt mahlane.

- Halva ilma korral saab valmistada ahjus või pannil. Mina kasutasin viimast varianti.

- Näiteks peale trenni oli see hea kerge eine, mida nautisin koos salatiga. Kõrvale sobivad erinevad värsked salatid, samuti näiteks soojad köögiviljad või riis.

- Liha jäi praadides väga mahlane ja pehme.

- Hea on see, et liha on juba marinaadis ja eelnevalt maitsestatud. Kõik maitsed on paigas ja õiged.

- Lapsed sõid väga hea meelega ning liha sai ruttu laualt otsa.

Broileri šašlõkk

Aasta šašlõkk 2015 (Eesti Grilliliidu aastaauhinna võitja)

- Mmm, milline maitse ja milline lõhn! Grillisin šašlõkki umbes 20 minutit ning liha jäi väga pehme ja mahlane. Ei kuivanud kuidagi ära.

- Väga hea marinaad, jällegi on kõik maitsed paigas. Kilogramm šašlõkki sai otsa õige kiiresti, sest see oli nii hea ja pehme. Kindlasti ostan suve jooksul veel Kikase šašlõkki, sest see on kindla peale minek.

- Eile sai sõpradega grillitud ja kõigil jooksis suu vett. Sobib hästi ka ilma igasuguse lisandita, sest see on lihtsalt nii hea.

- Mina sõin seda riivitud porgandisalatiga ja nõnda annab see korraliku lõunasöögi välja.

- Tegin kanašašlõkki ahjus ning üllatusin, kui hea see välja tuli. Isegi kass oli suur asjaline – tundis juba teisest toast lõhna ja oli õige kiiresti platsis. Paraku ta sellest ikkagi osa ei saanud, sest kassile ei tohi ju marinaadi anda.