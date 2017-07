„Mind vaadati kui poolearulist,“ räägib Läti giid, kes kiitis Tartu Toomemäel nõgestesse kasvanud Faehlmanni mälestusmärgile lähenedes eestlaste hoolimist ajaloost ja oma suurmeestest.

„Ma pidin häbi pärast maa alla vajuma,“ ütleb Riias elav Biruta Beta, kes nädalavahetusel tegeles Tartus Leedust kohalesõitnud grupiga. „Olin just pikalt pajatanud Eesti ajaloost, siinsetest suurmeestest ja kuidas eestlased oma minevikku austavad.“

„See on ikka väga piinlik, et üks esimesi Eesti haritlasi ja Kalevipoja koostamise alustaja on niimoodi ära unustatud,“ räägib Beta. „Ma armastan Eestit ja mulle meeldib siin käia, inimesed on toredad ja elamused alati positiivsed. See oli esimene kord, kui ma pidin Tartus pettuma.“