BuzzFeedi pommuudise kirjutas endine Chicago Sun-Timesi reporter Jim DeRogatis, kes 2000. aastal paljastas R. Kelly väidetava seksuaalsuhte 15aastase tüdrukuga.

Aastate jooksul on Kellyt kahtlustatud mitmes seksuaalsuhtes alaealisega ning nendest seksivideote väntamises.

Kahe naise vanemad on pöördunud nii kohaliku politsei kui ka FBI poole, püüdes oma tütardega kontakti saada, kuid edusammud on enamjaolt olematud, sest võimude silmis on naised täisealised ning võivad elada sellist seksuaalelu, nagu hing ihkab.

50aastane Kelly eitab süüdistusi.

