Kui sageli sina end ninapidi mobiiltelefoni unustad ja ei märka, mis sinu ümber toimub?

Videol olevad inimesed on totaalselt unustanud, et kus nad on, sest vaatavad ainult käes olevat nutitelefoni. Mõni kõnnib postile otsa, teine kukub tiiki või komistab trepil. Nad kõik jäävad seekord ellu. Viimane piiga on oma pilgu unustanud nutitelefoni aga autoroolis olles...

Kas telefonis surfamine on seda kõike väärt?!