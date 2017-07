Mees ise seletab oma tegevuse kohta nii: "Olen palju uurinud mehe väge, meheks olemist ja mehena elamist. Nüüd üritan seda kõike ka reaalsesse ellu kohandada. Õpin ürgset mehelikkust segama tänapäevaste arusaamadega isaks ja kaaslaseks olemisest. See ongi ehk see tee, kus praegu olen ja mis mulle enim põnevust ja avastamisrõõmu pakub. Kuid kunagi ei tea, millal kõik tuttav tuleb jälle natukeseks maha jätta, elukaaslane ja laps seljakotti panna ja jälle laia maailma rändama minna. Loengus tulebki juttu, milline on olnud minu tee ja mida olen sealt kaasavõtmiseks leidnud."

Kes on enim oodatud külaline teie loengusse joogafestivalile Haapsalus?

Oodatud on kõik, nii mehed kui naised, nii hipid kui rullnokad. Kuid kindlasti rõhutan seda, et ma ei kuuluta ülemaailmset suurt tõde meestest, vaid räägin pigem erinevaid mõtteid-ideid meheks olemisest läbi oma kogemuste. Eks erinevad inimesed tõlgendavad neid lugusid erinevalt, just nii, nagu neile sobib. Seetõttu arvan, et igaüks leiab ehk omale midagi.

Jesper Parve

Kas mäletate, mis momendil muutus ühiskonna surve “tõeliseks” meheks olemise vastu nii suureks, et tundsite vajadust sellel teemal sõna võtta? Või tingis selle hoopis mõni konkreetne sündmus teie elus?

Eks mind on eluaeg erinevad teekonnad huvitanud, aga punni vist tõmbas ära eest eelmise aasta suvi. Olime just perega elanud pikemat aega Bali saarel ja siia tagasi tulles mind hämmastas ühiskonna suhtumine Eesti mehesse. Igaltpoolt kõlas läbi, et Eesti mees on kadumas, nõrk ja hädine. Ja mis veel hullem — et ega eriti ükski mees kuskil ühtegi vastuväidet ka ei esitanud. Ja nii ma hakkasingi uurima, et mis siis ikkagi toimub. Teekond on olnud põnev, seda just ka enda arengut silmas pidades.

Kuidas ja mis suunas on teie elu peale seda otsust muutunud?

Ega ta palju ei ole muutunud. Ma olen eluaeg kuidagi katsunud oma rida ajada. Elanud ise ja lasknud teistel elada. Eks nüüd vast natuke on asjad lihtsalt endale selgemaks saanud — millega tegeleda ja millega mitte. Jama olen natuke rohkem kõrvale jätnud ja hingerahu toovate asjadega katsunud natuke rohkem tegeleda.



Miks on teie arvates Eesti meest nii raske arsti juurde meelitada?

Arsti juurde vast ei olegi nii raske saada. Kõige raskem on saada meest ütlema: "Jah, mul on jama". See ju näitab justkui nõrkust. Et naabrimees näed on terve ja tal elu hea, aga mul on probleemid, ma ei olegi nagu mees. Hingerahustuseks võin öelda, et arvatavasti on naabrimehel veel suuremad probleemid, kui sul, nii et ei tasu muretseda.



Kas nõustute väitega, et Eesti mees on kinnine ja häbeneb oma tundeid välja näidata?

Ma ei usu, et on kinnine. Pigem on asi selles, et kas on kuulajaid — kaua sa ikka sinna kõrbesse röögid? See, et nüüd on hakanud sõna sellel teemal võtma ka Eestis tuntud mehed ja näod, on hääle valjemaks muutnud ja juba võetakse ka kuulda. Selle eest tänu nendele, kes räägivad oma lugusid. Läbi nende jõuavad probleemid ka tavalise inimeseni ja panevad ta mõtlema. Ühel Ott Leplandi intervjuul, kus ta räägib, et ei joo enam, teeb trenni, elab tervislikult ja kutsub üles ka teisi seda tegema, on kümme korda suurem mõju kui mingil anonüümsel alkoholivastasel postril kuskil bussipeatuses.

Mis on need elutõed, mida oma lastele tahate edasi anda?

Elu on kihvt, naudi ja tee seda mis sind rõõmsaks teeb. Ja kui vahest hakkab käest ära minema, küll siis issi teada annab ja õigele teele tagasi suunab.

Milline on teie arvates ideaalne naine?

Klassika — minu naine!