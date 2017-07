Kontserdi sõnum ütleb, et igaühel meist on oma arusaam veest, vastavalt enda teadmusele ja intuitsioonile, mistõttu esinejate soov on liigsete kommentaarideta innustada kuulajaid lihtsalt sulgema silmad, sukelduma helilainetesse ning laskma end sel kanda paika, kus ookeani puhastamine saab alguse ühestainsast tilgast.

Ainus asi, mida mul õnnestub hallata, on minu enda protsessid ning pole tähtsust, kus selline kogemus aset leiab: Tallinnas, Berliinis, Moskvas või lennujaamas istudes. Rääkides kontserdi õhkkonnast, siis näen seda samaväärselt, kui jälgides sellist fenomeni, nagu sisse- ja väljahingamine. Mõnel päeval tuleb see kergelt, teisel jälle raskemalt, täpselt nii nagu iga uus päev toob esile kõikvõimalikke üllatusi. Olenemata olukorrast balansseerime me jätkuvalt nendes elulainetes... mis saab olla suurepärasem, kui olla neis lainetes kollektiivselt?

Kitarr on teie lahutamatu kaaslane laval, aga igal kontserdil põletate ka viirukeid - kas sellel on sümboolne tähendus?

Erinevad traditsioonid annavad viiruki põletamisele lugematu arvu tõlgendusi. Siiski ei järgi ma ise ühtegi religioosset praktikat ega oma peidetud tähendust või mõtet selle tegevuse taga. See on lihtsalt viis maandada ja ühenduda maailma tulega, looja vaimuga ja kõigega, mis sinna kuulub.



13. oktoobril tuleb taas Tallinnasse võimas kitarrimängija Estas Tonne (© Giedrius Dagys)

Kuidas sündis tuuri „Vee elustamine“ nimi ja kas tuuriga soovite anda kuulajale edasi kindla sõnumi?

Aasta 2016 oli suunatud Maaga ühendumisele ja enesele ning kõigile meelde tuletamisega, et meie jalge all on hingav ja elus olevus, mis võõrustab meid tingimusteta. Vee elemendi idee tuli sealt, kust kõik ideed tulevad...Me võime seda kutsuda intuitsiooniks, kollektiivseks unistamiseks, kuid osadele meist oli see idee just neil kaalutlustel ja tundus õige see esile tuua ning panna 2017. aasta motoks. Ma saan jagada ainult enda elukogemust ning midagi, mis on hetkel minu elus või millest ma ise hetkel läbi lähen - puhastumine, selginemine ja sügavama tähenduse leidmine eluvooluga.

Milline on teie suhe veega või veekogudega üldse?

Vesi on elu ja elu on vesi… me oleme ühendatud sellega lugematuil viisidel ning tihti unustame selle peamise, millest me tehtud oleme - vee. Seega, millega me end seome?

Üks selle aasta kaasartistidest Pepe on juba Eesti publikule tuttav eelmise aasta kont-serdist, kes on aga selle aastal lisandunud Netanel Goldberg? Kuidas või mille järgi te valite kaaslasi enda kontserttuurile?

Ma ei vali palju. Elu toob igal hetkel imelisi kohtumisi ning ma saan ainult käia teed, mis avaneb mu ees. See tundub hea, õige ja küllastav...seega las see lihtsalt olla sedasi ja täname südamest selliseid kohtumisi.

Kas maailm on elamiseks keeruline koht või elavad inimesed ise oma elu keeruliseks?

Tundub, et küsimust esitades, olete sellele juba ise vastanud… Kuid siiski, mis oleks mees ilma raskuste alistamisteta ja avastusteta? Ka see on meie eksistentsi oluline osa, elu ei ole alati kerge ja mugav.... et hinnata elu väärtust, tuleb vahest nii mõnigi karusellisõit läbi teha.



Millist rolli teie elus mängivad raamatud?

Elu ise kui raamat on juba nii rikas ja sügav. Me võime lugeda palju ja samas ikkagi mitte kunagi kasutada sealt saadud sügavaid taipamisi enda eluteel.Juba pelgalt elu enda kogemine toob tõelist elutarkust. Päris tihti on juhtunud, et saan raamatu ja loen sealt mõned lehed ning sinna ta jääbki… samas on kordi, kui loen terve raamatu nii, et silmad kukuvad peast. See on pigem nagu tore raamatukogu, me ei pea lugema neid kõiki ja see on nii või teisiti võimatu ülesanne. Liiga palju teadmisi ei aita meil olla lihtsad. Lubada endale lihtsust praegustel aegadel on nii väga oluline!

