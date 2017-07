„Ära jumala eest alla vaata, vaata inimestele otsa!“ avaldab lauljanna Anett Kulbin oma nipi, kuidas ta taevarestoranis Dinner in the Sky 45 meetri kõrgusel esinedes hirmuga toime tuleb. Pakkumist vastu võttes oli tema esimene mõte, et kas keegi on sealt ülevalt kunagi alla kukkunud, kuid pisikene närvikõdi Aneti sõnul siiski pigem ühendab kõrgustes einestavaid inimesi.

„Olen teist päeva esinemas ja esimese etteaste teed sellise hooga, et natukeseks lähed sinna üles ja ei ole midagi, aga tegelikult on seal ikka päris jahe,“ kostis Anett Õhtulehe küsimuse peale, kas tal külm ei olnud katuse all vuhiseva tuule käes esineda.

Taevarestoran Dinner in the Sky kostitab külalisi muusika ja kolmekäigulise õhtusöögiga 45 meetri kõrgusel, sest nii kõrgele ulatuks ohu korral ka tuletõrje. (Robin Roots)

Dinner in the Sky viib osalejad kraanaga 45 meetri kõrgusele kolmekäigulisele õhtusöögile, kus saab nautida ka Mick Pedaja loomingut. (Robin Roots)

Mick Pedaja sõnul on taevarestoranis lahe esineda: „Mina esinesin pühapäeval ja käisin neli korda üleval. Õhtune loojangu ajal esinemine oli koos ilutulestiku ja öölaulupeoga eriti äge. Muidu ma kardan väga kõrgust, aga siin olen tasapisi sellest üle saanud,“ rääkis muusik, et hirmust on võimalik kenasti üle saada.