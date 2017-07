Pikk dokumendi uuendamise järjekord Tallinna kahes politsei- ja piirivalveameti (PPA) kontoris lööb laineid. Kuidas annaks aega kokku hoida veetmata tunde järjekorras?

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik tõdeb, et praegu on pikad järjekorrad kõikides PPA teenindussaalides. "Üks põhjus on suur hulk aeguvaid dokumente: sel aastal aegub ligikaudu 200 000 Eesti kodaniku ID-kaarti ja 150 000 passi," toob Kuik välja. "2012. aastal kaotasid kehtivuse esimesed kümneaastased ID-kaardid ja nüüd aeguvad need juba viieaastaste tsüklite kaupa. Lisaks on suviti inimestel rohkem aega reisimiseks ja tullakse enne reisi dokumente vahetama."

Kuidas saab aga taotleja järjekorda vältida? "ID-kaardi taotleja saab järjekorda vältida, kui esitab taotluse veebis. Leheküljel etaotlus.politsei.ee saab dokumenti taotleda mõne minutiga. E-keskkonna teeb lihtsaks ja mugavaks see, et enamik välju on juba eeltäidetud ja keskkonda saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingiga."